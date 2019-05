PS5 utilizzerà la tecnologia AMD Radeon Navi con il nuovo design RDNA

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sony, come ormai saprete, salterà l'E3 quest'anno, ma gli annunci sullache verrà utilizzata per PlayStation 5 continuano a invadere la rete. Durante il Computex Keynote di AMD, la compagnia ha confermato che la console PlayStation di prossima generazionelaAMDcon una 7nm, chiamato, riporta Gamingbolt.L'adozione di taleporterà a un aumento delle prestazioni rispetto alGCN (1,5 volte per watt e 1,25 per clock),presenta anche undi unità di elaborazione come da un recente comunicato stampa. Questo ha lo scopo di migliorare l'efficienza e fornirà un aumento delle istruzioni per ciclo.Leggi altro...

