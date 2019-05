Meteo | devastante tornado EF-3 colpisce El Reno per la 2ª volta in 6 anni | “Scena

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Le autorità hanno confermato almeno due vittime dopo ilche ha colpito El, in Oklahoma, nella notte di sabato 25 maggio. L’ufficio del Serviziorologico Nazionale (NWS) statunitense a Norman, in Oklahoma, ha determinato che ilera di categoria EF-3 e che è rimasto a terra solo per 4 minuti, percorrendo 3,5km. Ilha avuto un’ampiezza massima di 68,5 metri. In questo breve periodo di tempo, il vortice ha provocato destesi all’hotel American Budget Value Inn e ad un parco di case mobili vicino, come mostrano le incredibili immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. “È stato un evento molto grave qui”, ha detto Matt White, sindaco di El, in una conferenza stampa. White ha descritto la scena al parco di case mobili come “terrificante”, aggiungendo che la maggior parte del secondo piano dell’hotel è ...

