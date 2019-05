ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) E' un'geograficamentein due quella che emerge dal voto delle europee, con laale ale il M5s davanti nel Mezzogiorno e nelle. Secondo una proiezione di Consorzio Opinio per 'Porta a porta' (con un campione tra il 37 e il 40%), aOvest laè al 39,8%, il Pd al 23% e il M5s al 10,3%, appaiato con Forza. AEst laè al 38,2%, con il Pd al 23,7% e il M5s all'11,5%.Inlaè accreditata del 32,9%, il Pd del 28,1% e il M5s del 16,2%. La proiezione nell'Meridionale vede il M5s al 32,5%, laal 20,2% e il Pd al 18,9%. Nell'insulare, i pentastellati sono primi con il 31,8%, laha il 23,7% e il Pd il 18,2%. Anche nelle maggiori città in cui governano, i pentastellati sono in affanno. A Roma i dem, secondo i primi scrutini parziali, sono al 30,1%, seguiti dallaal 26,2%. I 5 ...

you_trend : ?? La mappa del primo partito in ciascuna regione mostra un'Italia spaccata esattamente in due: #Lega prima nel Cent… - ilfogliettone : Italia spaccata: Lega prima a Nord e Centro, M5s al Sud e isole - - Franciminni96 : RT @you_trend: ?? La mappa del primo partito in ciascuna regione mostra un'Italia spaccata esattamente in due: #Lega prima nel Centro-Nord (… -