Giro d’Italia 2019 | Eusebio Unzué sprona Richard Carapaz | “Roglic è ancora il leader

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Parole di soddisfazione e di assoluta consapevolezza quelle espresse danel giorno di riposo che precede la terza settimana deld’Italia. L’esperto team manager della Movistar ha evidenziato naturalmente l’ottimo lavoro svolto sino a questo momento dalla formazione spagnola e in particolare da, ma ha sottolineato anche come l’attuale vantaggio di 47” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) non è un margine sufficiente per affrontare in tranquillità la cronometro di Verona. Secondo le dichiarazioni del dirigente spagnolo, il corridore ecuadoregno dovrà attaccareper portare il proprio vantaggio ad almeno un minuto e mettere al sicuro la Maglia Rosa: “Roglic è stato impressionante nei primi giorni. Gli è mancata un po ‘di fortuna in montagna, ma ha mantenuto un ottimo livello. Potrebbe non avere la ...

giroditalia : Welcome to #Giro d’Italia 2019! What's your dream? It is always time to dream, so keep on dreamin.' | Benvenuti al… - giroditalia : Stage 14 of Giro d’Italia 2019: @RichardCarapazM is the new Maglia Rosa. #Giro 102 is more open than ever! | Tappa… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 15 | Tappa 15 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… -