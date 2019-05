GF 16 | spoiler del 27 maggio | Michael a rischio eliminazione

Upas - spoiler del 28 maggio : Vittorio scopre che Patrizio fa uso di anfetamine : La soap opera 'Un posto al sole' continua a essere seguita da milioni di telespettatori italiani che non perdono un appuntamento della fiction capace di superare le cinquemila puntate dopo vent'anni di successi. Le anticipazioni dell'episodio del 28 maggio, in onda su Rai 3 alle ore 20:25, svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Quest'ultimo comincerà a destare la preoccupazione degli amici per il ...

Amici 18 - spoiler del 25 maggio : Irama consegnerà il premio al vincitore : Mancano poche ore alla finale di Amici 18, il talent di Maria De Filippi che stasera in diretta tv decreterà il vincitore assoluto di questa edizione. A contendersi la vittoria saranno quattro allievi: Alberto, Giordana, Vincenzo e Rafael. I quattro talenti, dopo mesi di permanenza nella scuola, sono riusciti ad arrivare alle battute finali sbaragliando la concorrenza, a colpi di sfide emozionanti che hanno appassionato il pubblico a casa. ...

U&D - spoiler puntata del 24 maggio : Daffrè torna in studio - lite tra Tina e Manuel : Oggi 24 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono Classico. Manca davvero poco alla scelta dei tre tronisti e, dopo aver visto nella puntata di ieri, come sta proseguendo il percorso di Andrea Zelletta, nell'appuntamento di oggi pomeriggio conosceremo gli sviluppi riguardanti Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Quest'ultima, dopo aver versato lacrime la settimana scorsa per ...

Il Segreto - spoiler : Adela perde i sensi durante una conversazione con Irene : Uno storico personaggio femminile dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” nato dalla penna di Aurora Guerra, nell’episodio numero 2.002 che il pubblico italiano vedrà prossimamente, farà i conti con dei nuovi problemi di salute. Si tratta di Adela, che avrà l’ennesima crisi a causa dello spostamento della scheggia rimasta nel suo cervello a seguito dell’aggressione ricevuta dal suo nemico del passato Basilio. L’insegnante avrà un ...

Il Paradiso delle signore - spoiler nuovi episodi : Nicoletta potrebbe tornare con Riccardo : Nonostante la terza stagione della fortunata serie televisiva Il Paradiso delle signore sia giunta alla conclusione la scorsa settimana, già su internet circolano le prime supposizioni su ciò che potrebbe accadere nei nuovi episodi. Una delle scene più emozionanti dell’ultima puntata andata in onda venerdì 17 maggio è stata sicuramente quella con protagonisti Nicoletta e Riccardo. A far sperare ai telespettatori un felice epilogo per i genitori ...

I draghi sono l'unica cosa bella di questa ottava stagione del Trono di Spade (spoiler) : Attenzione: allerta spoilerL’unica cosa bella di questa ottava stagione di Game of Thrones sono i draghi: l’arma letale, la “bomba atomica” di una guerra fantasy, che grazie alla loro presenza acquista magnificenza, visiva e narrativa. Imponenti, terrificanti, in grado di spazzar via eserciti con una sola fiammata, di costringere in ginocchio la più numerosa delle armate. draghi a tratti umanoidi, non ...

Il Paradiso delle signore - spoiler : Nicoletta lontana da Riccardo - Marta esce con Luca : Chi non ha avuto modo di seguire la terza stagione della soap opera “Il Paradiso delle signore”, potrà rivedere ogni singolo episodio a partire da lunedì 20 maggio sempre alle 15:35. E proprio così, in attesa del rinnovo dello sceneggiato, i dirigenti della rete ammiraglia Rai continueranno a far emozionare i telespettatori con le repliche. Nelle puntate che andranno in onda fino al 31 maggio 2019, Nicoletta Cattaneo profondamente delusa dopo ...

U&D - spoiler puntata del 20 maggio : Armando abbandona dopo la lite furiosa con Barbara : Oggi, 20 maggio, torna su Canale 5 a partire dalle 14:45 un nuovo appuntamento con Uomini e donne dedicato, come ogni inizio settimana, al trono over. Nello studio di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni riportate sui profili ufficiali del programma, assisteremo ad una violenta lite tra Barbara e Armando che si concluderà con l'abbandono del programma da parte del cavaliere napoletano. Da quanto si apprende inoltre, ad inizio puntata vi ...

Game of Thrones - recensione SENZA spoiler dell’ultima puntata : http://www.youtube.com/watch?v=qyBPzUe3hNI Questa recensione NON contiene SPOILER sul finale di Game of Thrones Dopo dieci anni, otto stagioni e 73 episodi Game of Thrones è giunto al termine. Con l’episodio intitolato in inglese The Iron Throne, infatti, la saga creata da George RR Martin nelle sue Cronache del ghiaccio e del fuoco e adattata per la tv da David Benioff e DB Weiss è arrivata finalmente al suo tanto atteso epilogo. Un ...

spoiler GF : Eliana Michelazzo potrebbe diventare una nuova concorrente del reality show : Lunedì 20 maggio andrà in onda la settimana puntata del Grande Fratello 16. I telespettatori, come di consueto, potranno assistere a tantissimi colpi di scena, oltre all’eliminazione della serata. Inoltre, all’interno della Casa potrebbe arrivare una nuova concorrente: Eliana Michelazzo. L’amica e agente di Pamela Prati, stando alle indiscrezioni lanciate dal sito Dagospia, avrebbe confessato la non esistenza di Marco Caltagirone. Inoltre, ...

spoiler Una Vita : Casilda non partecipa al funerale del marito - Blanca ha un’emorragia : La soap opera “Una Vita” continua ad essere ricca di trame sorprendenti. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana, rivelano che Casilda farà fatica a riprendersi dopo il decesso del marito Martin. Purtroppo la domestica non riuscirà a dare l’ultimo saluto al suo amato. Anche Blanca Dicenta si troverà in una bruttissima situazione, dato che il dottor Briz non riuscirà a fermare la sua improvvisa ...

Il Paradiso delle Signore spoiler prossima stagione : si riparte a ottobre al solito orario : L'ultima puntata della fortunata soap "Il Paradiso delle Signore" è andata in onda venerdì 17 maggio, ottenendo un grande successo per quanto concerne gli ascolti Tv. Qualche mese fa era circolata la notizia riguardante la chiusura definitiva della Serie Tv ma, in seguito alle vibranti proteste dei telespettatori, i vertici della Rai hanno cambiato idea, rinnovando l'accordo con la casa di produzione per altri due anni. Dunque, la quarta ...

Amici - spoiler del 18 maggio : Renato Zero torna come super ospite nella semifinale : Sabato, 18 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto oramai alle battute finali e dove i cinque allievi rimasti in gara, si contenderanno i quattro posti disponibili per la finale. Stando alle anticipazioni, ritornerà come ospite d’eccezione Renato Zero, mentre ancora una volta sarà presente una giuria speciale composta da Antonella Clerici, J-Ax, Romina Power e Sabrina ...

spoiler Una Vita : Samuel complice di Ursula nel rapimento del figlio di Blanca : Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva iberica “Una Vita”. Al centro delle trame dei prossimi episodi italiani ci sarà il nascituro Moises (figlio di Blanca e Diego Alday). La piccola creatura verrà rapita alla nascita da Ursula e Samuel. La malvagia Dicenta oltre a far sprofondare nella disperazione totale la primogenita, tenderà un nuovo inganno al figliastro Diego, quando sarà sul punto di scoprire la verità sulla misteriosa assenza del ...