È morto il premio Nobel per la fisica della teoria dei quark | Murray Gell-Mann

(Di lunedì 27 maggio 2019)durante una lettura a Wuhan, in Cina, nel 2010 (foto: Vcg via Getty Images) Èil fisico statunitenseper lanel 1969, che ha dedicato la sua vita alle ricerche sulle particelle subatomiche, creando ladeisi è spento a Santa Fe il 24 maggio 2019 all’età di quasi 90 anni (era nato il 24 settembre 1929 a New York): a dare notizia ufficialesua scomparsa è il Santa Fe Institute. I meriti diriguardano in particolare la classificazione delle particelle subatomiche: il fisico ha fornito una sorta di “tavola periodica” di queste particelle, dividendo protoni, neutroni, mesoni e barioni in gruppi con proprietà simili. Inoltre, ha descritto le loro interazioni e insieme al fisico George Zweig ha previsto l’esistenza dei. Ecco la storia di. Un altro grande...

