È in edicola il nuovo numero di Wired dedicato al futuro

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) Come ogni tre mesi arriva inildicartaceo, nel consueto formato bookazine a metà strada tra un libro e una rivista. Ilestivo del 2019 è, come ilNext Fest, ale alle sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni. Nel suo editoriale, il direttore Federico Ferrazza spiega che stiamo vivendo un momento di grande cambiamento, accelerato dal digitale. Ma in che modo le tecnologie potranno darci una mano a vivere in un mondo migliore? Questoraccoglie allora idee, proposte e linee guida per determinare i principi etici (in termini di sostenibilità economica e sociale) con cui dobbiamo affrontare i prossimi anni. Cinque i capitoli: ildelle macchine, della religione, del pianeta, della scienza e della società. Per Kevin Kelly, studioso di cultura digitale e cofondatore di, presto vivremo in un mondo specchio, dove ...

