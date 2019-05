ilpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Si è concluso lofa daidi Abdullah Öcalan, storicodel Partito dei Lavoratori del Kurdistan (meglio conosciuto come PKK, partito fuorilegge in Turchia), per chiedere un miglioramento delle sue condizioni di detenzione. La decisione è arrivata

LucianaCiolfi : RT @ilpost: È finito lo sciopero della fame iniziato mesi fa dai sostenitori del leader del PKK, Abdullah Öcalan - ilpost : È finito lo sciopero della fame iniziato mesi fa dai sostenitori del leader del PKK, Abdullah Öcalan - Docwind_docwind : RT @to199999: @corsarorosso Ma perche’ chiude? Quante piccole imprese avete fatto chiudere con le vostre politiche?Poi questa farsa dello s… -