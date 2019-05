(Di lunedì 27 maggio 2019) Orrendoalladi Las Ventas, a Madrid, ilhato il torero, lacerandogli il retto e procurandogli uno squarcio di 25 centimetri nell'orifizio. Un orrore. A fare le spese della furia dell'animale è stato ilfrancese Juan Leal.Leal vieneto e sbalzato per aria, prima di cadere rovinosamente al suolo, per poi allontanarsi tenendosi il fondo schiena con le mani, una ferita molto grave, ma non fatale. Il torero è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica per la ricostruzione dell’orifizio lacertato.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...