Che fine fanno ora le schede elettorali votate

agi

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il giorno dopo il voto, finiti gli spogli, terminati i conteggi, spenti i riflettori dei dibattici politici resta solo una cosa da ‘sistemare': i circa 70 milioni die non. Che? Come si smaltiscono? Possono essere riciclate? La risposta è sì: si possono riutilizzare 5 anni dopo, ma vediamo in che modo. Come sono realizzate L'Istituto Poligrafico dello Stato, spiega il Corriere che cita il Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica, ha stabilito per lel'utilizzo di carta copiativa riciclabile della grammatura di 90 grammi al metro quadrato. A ogni consultazione elettorale il numero distampate equivale a quello del corpo elettorale rilevato 45 giorni prima del voto a cui va aggiunto un 30% diin più come scorta. Di questo 30%, il 10% viene ...

CottarelliCPI : Ieri serata di grandi emozioni per il nostro futuro in Europa. L'ho seguita istante per istante, via via che arriva… - antoniospadaro : Ecco che fine ha fatto l’immagine di #Gesù: tra un #tapiro e un cappello #maga “Make America Great Again”. Nel depo… - straneuropa : L'Italia è il solo vero grande paese a guida populista, quello che debito più alto e l'economia più fragile. Il neg… -