Calcio | stagione da record per la Serie A | oltre 9 | 5 milioni di spettatori allo stadio

Serie A - il pagellone della stagione : i voti di CalcioWeb alle venti squadre : Momento di bilanci, di giudizi. Con la stagione 2018-2019 di Serie A andata agli archivi ieri, è possibile iniziare ad analizzare ciò che è andato e ciò che non è andato. Chi ha confermato le aspettative, chi è andato oltre, chi ha fallito clamorosamente e chi poteva fare di più.

Calcio : Milan - Gattuso : spero ciliegina ma stagione comunque positiva : Calcio Milan, Gattuso :Ci manca solo la ciliegina ma comunque vada è stato un campionato importante e i ragazzi si meritano un abbraccio.

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Lungo summit a casa Ancelotti : definiti quattro colpi per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Lungo summit a casa Ancelotti”. I dettagli. Calciomercato Napoli, ieri grandi manovre a casa Ancelotti, presenti, oltre al tecnico azzurro, anche il patron Aurelio De Laurentiis e l’ amministratore delegato del club azzurro per un summit di Calciomercato. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’: Lungo summit di mercato a casa Ancelotti, ieri mattina. Appuntamento a ...

Calciomercato Real Madrid - Varane annuncia : “Resto qui. Sono sicuro che la prossima stagione andrà meglio” : Raphael Varane resta al Real Madrid. Ad annunciarlo è lo stesso difensore francese in un’intervista che verrà pubblicata domani dal quotidiano spagnolo “Marca“, il cui sito però apre con la dichiarazione che i tifosi blancos aspettavano: “Resto qui, Sono sicuro che nella prossima stagione torneremo a vivere forti emozioni”, le parole di Varane che, invece, prima del ritorno di Zidane, secondo la stampa ...

Calcio – Annunciati i Migliori calciatori della stagione 2018-19 di Serie A : le premiazioni sui campi : La Lega Serie A ha annunciato i Migliori calciatori della stagione 2018-19 I premi di miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, di miglior giovane e di migliore giocatore in assoluto saranno consegnati sui campi della 37a e 38a Giornata di Serie A Tim. Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per i Migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno ...

Calciomercato Cagliari - Cragno e Pavoletti non si muovono : le prime mosse per la prossima stagione : Calciomercato Cagliari – Nonostante i 40 punti conquistati fino al momento in classifica la salvezza non può essere considerata al sicuro in casa Cagliari, la squadra di Maran dovrà raggiungere l’obiettivo nelle prossime due partite. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, programmate le prime mosse. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ l’intenzione del club è quella di puntare su ...

Albiol : «Peccato non aver vinto un titolo - cambia la stagione. Le situazioni nel Calcio cambiano di anno in anno» : Raul Albiol ha parlato in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli «Ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di tornare». Bilancio sulla stagione «E’ positiva con Ancelotti. Abbiamo fatto il secondo posto contro squadre che teoricamente dovevano lottare per la stessa posizione come Inter e Milan. Volevamo di più, è normale, ma abbiamo visto che anno ha fatto la Juventus. Peccato per ...

Calciomercato Ajax - Van der Sar : 'De Ligt e De Jong via a fine stagione' : Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Ajax-Tottenham, semifinale di ritorno di Champions League, il direttore generale del club olandese Edwin van der Sar ha fatto il punto sulle strategie di ...

Calciomercato Napoli - il doppio colpo per la prossima stagione è servito : la nuova squadra di Ancelotti prende già forma : Calciomercato Napoli – Un solo obiettivo in casa Napoli in questo finale di stagione: concludere al meglio la stagione. Non sono mancate le critiche nei confronti della squadra azzurra nelle ultime settimane ma nel complesso la stagione può essere considerata positiva. Ricordiamo che è iniziato da poco un nuovo progetto con Carlo Ancelotti in classifica ed il secondo posto per una squadra come il Napoli rappresenta quasi un miracolo ...

Calciomercato : ten Hag può lasciare l’Ajax a fine stagione : Ajax, Erik ten Hag potrebbe fare le valige al termine della stagione anche in caso di vittoria in Eredivisie e Champions League.BAYERN MONACO-ERIK TEN HAG / Il quotidiano tedesco Sport1, riporta una indiscrezione clamorosa sul futuro della panchina dei lancieri. Erik ten Hag potrebbe lasciare l’Ajax al termine della stagione per il Bayern Monaco, nel caso in cui la dirigenza decidesse di non confermare Niko Kovac.L’allenatore ...

Calcio : Mattia Caldara non ha pace - nuovo infortunio e stagione finita : Non ha pace Mattia Caldara. Il talentuoso difensore del Milan è costretto a fermarsi ancora una volta dopo una stagione vissuta quasi tutto il tempo in infermeria. Durante un allenamento quest’oggi a Milanello, il centrale ex Atalanta avrebbe fatto un movimento innaturale con il ginocchio, risentendo immediatamente all’altezza dell’articolazione. Nelle prossime ore il 24enne nativo di Bergamo si sottoporrà ad accertamenti ma si ...

Xavi dice addio al Calcio : “Questa è la mia ultima stagione da calciatore” : Dopo aver vinto praticamente tutto, risultando tra i centrocampista migliori di sempre, il centrocampista spagnolo ex Barcellona Xavi Hernandez, oggi in forze all’Al-Sadd Sports Club, ha annunciato a 39 anni l’addio al calcio giocato a fine stagione. Queste le sue parole. “Questa è la mia ultima annata da calciatore, ora attendo di vedere cosa mi riserverà futuro in panchina. La mia filosofia di allenatore riflette lo ...