L’Europa alle urne | un test per i sovranisti 

Un vertice per preparare L’Europa che uscirà dalle urne : Nella riunione informale dei 27 si discuterà delle politiche successive alle elezioni, in particolare di clima e di autonomia strategica europea. Leggi

Honda : l’avanzata elettrica nipponica - non si arresta - punta a conquistare L’Europa! [GALLERY] : Honda: La nipponica punta all’Europa, l’avanzata continua ed incessante dell’elettrico avrà il suo culmine entro il 2025 La Casa giapponese rende ancora più green la sua “Visione elettrica” per il mercato europeo, confermando il nome della sua prima City Car completamente elettrica – si chiamerà Honda e – e annunciando che la nuova Jazz sarà equipaggiata con la tecnologia ibrida di ultima generazione i-MMD (Intelligent ...

Bergoglio apre la campagna elettorale per L’Europa dalle piazze minori di Bulgaria e Macedonia : Come un principe azzurro che aggira e azzera le gerarchie dello charme costituito. In sistematica e scientifica ricerca di cenerentole da impalmare. Da trasformare in regine.Giunto al settimo anno del pontificato, il Papa extraeuropeo continua indefesso a ignorare le grandi capitali, Bruxelles e Berlino, Parigi e Madrid. aprendo al contrario la campagna elettorale dalle piazze minori. Calzando la scarpetta e calcando il terreno della zona ...

Giampaolo : “La sconfitta di Bologna ha rallentato la corsa verso L’Europa - dobbiamo rialzarci” : Le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida casalinga con la Lazio, in programma domani alle 18: “La sconfitta di Bologna ha rallentato fortemente la nostra corsa verso un piazzamento europeo: ora siamo nelle condizioni di non poter più sbagliare. La sconfitta di domenica scorsa non deve intaccare la mentalità della squadra“, ha spiegato Giampaolo in conferenza stampa. “Ci può stare ...

Berlusconi : «Per rifare L’Europa serve nuova alleanza tra popolari e sovranisti illuminati» : Il leader di Forza Italia scrive al «Corriere»: «Solo uniti si può sfidare la Cina comunista. Alle prossime elezioni l’argine dei moderati deve fermare l’onda del populismo sterile. Come il 25 aprile di 10 anni fa mi auguro si possa superare una lunga stagione d’odio»

Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta - lo scirocco spingerà enormi quantità di sabbia del Sahara sulL’Europa : arriverà persino in Norvegia [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – In arrivo grandi quantità di sabbia sull’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale nel weekend di Pasqua. Italia, Francia, parti della Spagna, Corsica, Malta, il Mediterraneo occidentale e persino parti del Benelux avranno i cieli pieni di sabbia proveniente dal Sahara. Inoltre, su parti di Algeria, Tunisia e Libia sono previste tempeste di sabbia. Il modello che porta a tale situazione è un’ampia bassa pressione che si ...

DalL’Europa al Qatar - Benatia però continua a ‘sognare’ la Roma! E che frecciata ad Allegri… : Il difensore ex Juve ha lanciato una frecciatina ad Allegri, soffermandosi poi su un eventuale futuro alla Roma Ha lasciato l’Italia nell’ultimo mercato invernale, trasferendosi in Qatar. Medhi Benatia ha firmato per due anni e mezzo con l’Al-Duhail, decidendo di proseguire lontano dall’Europa la propria carriera. Pallotta – ALFREDO FALCONE La nostalgia della Serie A però non smette di farsi sentire, al punto ...

Parma-Torino a reti inviolate : i granata rallentano la corsa per L’Europa : Il Torino rallenta la sua corsa per l’Europa, a Parma è solo 0-0 nell’anticipo della 31ª giornata di Serie A Finisce a reti inviolate l’anticipo della 31esima giornata di Serie A tra Parma e Torino. Un risultato che penalizza soprattutto i granata che rallentano nella corsa a un posto in Europa per la prossima stagione, non dando seguito al successo sulla Sampdoria nel turno infrasettimanale. Il Toro è ora sesto con 49 ...

Pil - il ministro Tria : “Crescita in Italia si avvia verso lo zero. La Germania si è fermata e tutta L’Europa rallenta” : La crescita in Italia nel 2019 si avvia “verso lo zero“. Questo perché la Germania si è fermata e quindi tutta l’Europa ha rallentato. È l’analisi del ministro dell’Economia Giovanni Tria al Festival dell’Economia civile a Firenze. “Siamo di fronte -ha detto il titolare del Mef – a un rallentamento della crescita in tutta Europa. Si è fermata la Germania e di conseguenza si è fermata la parte più produttiva ...