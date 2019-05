Il super jet che potrebbe collegare Londra a New York in un' ora e mezza

agi

(Di domenica 26 maggio 2019) Parola d'ordine: a tutta velocità. Forse per affermarsi nel gotha dell'ingegneria, magari per il gusto del brivido di sfidare la fisica; chissà che invece sia solo il frutto di accurati calcoli di visibilità e marketing, o il motivo sia semplicemente che la tecnologia che azzera le distanze spaziali e temporali non basta più a connettersi in un mondo globale. Fatto sta che da una parte all'altra del globo spuntano progetti di trasporto a velocità folli. Se in questo lato del mondo si lavora a un aereo che colleghia Newin 90 minuti, in Oriente ci si concentra per mettere a punto treni capaci di arrivare a 600 chilometri orari. Ricordate il Concorde? In confronto era lento Cominciamo con il trasporto aereo. Una start-up statunitense, la società aerospaziale Hermeus Corporation di Atlanta, ha annunciato di aver in mente di costruire un aereo che consenta di viaggiare tra ...

