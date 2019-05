Conoscenza dell’avviso di convocazione assemblea di condominio

fanpage

(Di domenica 26 maggio 2019) Cassazione 25.3.2019 n 8275 Ladellaper l'diquando è inviata con raccomandata (e questa non è stata consegnata per l'assenza del condomino) coincide con il rilascio da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza).

