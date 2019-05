Whiskey Cavalier è salva? Dopo alcuni giorni di trattative arrivano le prime novità

Whiskey Cavalier come Timeless? ABC e Warner Bros lavorano a un salvataggio all'ultimo minuto : In una puntata di un qualsiasi procedurale il protagonista si salva sempre all'ultimo minuto. Rapito, minacciato, picchiato, ferito: alla fine un modo per salvarsi lo trova sempre.Lo stesso non si può dire delle serie di cui magari è protagonista. Ma come per i protagonisti la speranza è sempre l'ultima a morire. Ecco così che dalle parti di Hollywood nelle ultime ore è iniziata a circolare una voce riguardo al possibile salvataggio di ...

Whiskey Cavalier - ABC ha riaperto le trattative con Warner Bros per il rinnovo : Whiskey Cavalier, ABC di nuovo in trattative con Warner Bros per il rinnovo della serie. La decisione entro la fine della settimana.E’ ancora presto per dirlo con certezza, ma sembra che la serie Whiskey Cavalier (qui i dettagli sulla serie), con Scott Foley e Lauren Cohan sia destinata a diventare la “Timeless” di questa stagione degli upfront. Secondo varie fonti interne a ABC, il canale avrebbe ripreso le trattative con ...

Il finale di Whiskey Cavalier mette i fan in bilico : un cliffhanger lascia una matassa ancora da sbrogliare - chi lo farà? : Il finale di Whiskey Cavalier è arrivato travolgendo e sconvolgendo i suoi fan. Come se la cancellazione a sorpresa dei giorni scorsi non bastasse, anche l'ultimo episodio della serie ABC con Lauren Cohan ha messo a serio rischio le coronarie di tutti coloro che hanno seguito questa prima stagione e che adesso devono fare i conti con una matassa ancora da sbrogliare e poche possibilità per farlo. La cancellazione ha spazzato via quasi tutte ...

Whiskey Cavalier cancellata da ABC : Lauren Cohan “libera” di tornare in The Walking Dead 10 : La missione è finita per il team di Whisky Cavalier che, a pochi giorni dal finale della prima stagione, è stata cancellata da ABC. In molti si aspettavano una seconda stagione soprattutto alla luce dei maxi investimenti fatti da Warner Bros. per ordinare i primi episodi e portare parte delle riprese all'Estero, fatto sta che così non sarà. La serie potrebbe attirare gli acquirenti internazionali e questo potrebbe spingere una delle piattaforme ...

Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile - record negativi per Whiskey Cavalier e Jane the Virgin - bene Chicago Fire : Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile – Tre canali a 1.0 di media della serata (NBC, CBS e FOX) a dimostrazione di un livellamento verso il basso generalizzato dei rating live e del pubblico 18-49 anni. Dopo alcune settimane di pausa, tornano stabili su NBC con episodi inediti Chicago Med, Fire e PD rispettivamente con 7,7 milioni, 8 milioni e 7,1 milioni e 1.0 1.1 e 1.0 di rating, con Chicago Fire che è ...