Uomini | i meglio vestiti della settimana

Gli Uomini meglio vestiti della settimana : Celebrity Sightings In New York City - April 06, 2019NEW YORK, NEW YORK - APRIL 06: Char DeFrancesco (L) and Marc Jacobs arrive at their wedding reception at The Grill in Midtown on April 06, 2019 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)GothamChi: Marc Jacobs e Char Defrancesco Dove: New York Ci piacciono perché: si sono sposati lo scorso sabato, è vero. Ma non potevamo non menzionarli nel nostro consueto appuntamento settimanale. ...