Stalking | autoerotismo al citofono | arrestato grazie a telecamera

(Di sabato 25 maggio 2019) La polizia haun ragusano per. L'uomo perseguitava la dirimpettaia, facendo dell'davanti la sua porta non appena usciva da casa il marito. Suonava il campanello della abitazione della donna finché non raggiungeva l'apice della eccitazione che aumentava sentendo la voce della vittima. Lo stalker ha perseguitato per mesi la donna che esasperata ha installato anche unache ha permesso alla Squadra Mobile di ricostruire i fatti.

