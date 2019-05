Second hand economy | cosa è e come guadagnare

ideegreen

(Di sabato 25 maggio 2019), se ne parla sempre di più e ogni tanto si utilizza la terminologia inglese, per far sembrare che sia una novità quando novità non è, perché il mercato dell’usato è da anni che esiste e l’idea di cercare di vendere un oggetto che ci appartiene e che non ci serve più, ha già girato il mondo. Se proprio siamo in cerca di una notizia, di una notizia bella, eccola. Sempre più persone sfruttano questa possibilità perqualche soldino, ma non solo. Perché ne vogliamo parlare qui? Perché il fatto di dare unaa possibilità ad un oggetto che può servire a qualcun altro, è un atteggiamento molto green. Si evita di gettare qualnella spazzatura, oltre a risparmiare. E’ una declinazione dell’economia circolare, una delle più diffuse, anche perché unisce un beneficio economico “personale” con un beneficio ambientale più ad ampio raggio. (altro…) The ...

