Milano | controlli polizia in Stazione Centrale | tre arresti

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. «Controlli dopo una colica renale acuta» : MILANO - Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Per l'entourage di Forza Italia si tratterebbe di una colica renale acuta. Alle 14 di oggi è...

Chiuso per controlli cavalcavia a Milano : Milano, 10 APR - E' stato Chiuso in mattinata il cavalcavia della ferrovia in via Grazioli, alla periferia nord di Milano, per un 'allarme crepe' e poi riaperto dopo controlli da parte di vigili del ...