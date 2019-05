Festival dei Matti di Venezia | in un docufilm la storia e gli abusi di Giorgio Coda sui

Cannes - è il giorno di Quentin Tarantino. Da Pulp Fiction a Once upon a time : è il regista dei Festival : Once upon a time… ai festival. Quentin Tarantino deve tutto ai festival di cinema. E lo sa. Tanto che li frequenta assiduamente. Anzi frequenta assiduamente Cannes. Che a sua volta lo ha realmente lanciato in orbita planetaria con una Palma d’Oro, come non era riuscita a fare nemmeno con il Lynch di Cuore selvaggio e Barton Fink dei Coen. L’unica vera, autentica palma che è servita a far conoscere a livello mondiale “popolare” un cineasta/autore ...

Ambiente - Arte e Tecnologia : torna KIDSBIT 2019 - il Festival dei bambini e della Terra : La IV edizione di KIDSBIT, Festival Europeo sulla creatività digitale che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno a Perugia, parlerà a bambini e famiglie di Ambiente e dello stato di salute del nostro Pianeta con l’aiuto dell’Arte e della Tecnologia. Installazioni artistiche interattive, laboratori, giochi e spettacoli guideranno piccoli e gradi in un percorso di approfondimento sui temi dell’Ambiente e dei cambiamenti climatici in cui l’Arte ...

Torna Circonomìa - il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori : Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi Circonomìa, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il ...

Festival di Cannes 2019 - ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Festival dei break in questo inizio di terzo set 4-6 6-3 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

"Arrivano dal Mare". Torna a Ravenna il Festival internazionale dei Burattini e delle Figure : Spettacoli vincitori di numerosi premi internazionali come 'Creatures particulares' dell'Argentino Roberto White che ha costruito marionette con materiali di recupero come sportine della spesa, ...

A Tuscania il Festival dei Bambini : ...Storico_LABORATORIO trucca bimbi ore 16.00 Parco Torre di Lavello_LABORATORIO modellare i palloncini ore 17.30 Ex Tempio Santa Croce_IL MAGO DEI FIORI di Cie Twain/Diesis Teatrango Gli spettacoli ...

Lamezia - presentato al De Fazio "Il Festival delle arti e dei mestieri" : 10 appuntamenti pensati per le donne : ... è questo il senso del "Il Festival delle arti e dei mestieri" - Cantar storie di donne: dieci appuntamenti, tutti a maggio, concepiti appositamente per l'universo femminile, con spettacoli ...

Villafranca di Verona : al via il Festival dei cortometraggi sul cinema per la scuola : Sono molteplici oggi le opportunità formative che ruotano intorno alle realtà scolastiche e una scuola che scorga con favore le possibilità innovative nel modello educativo può approfondire conoscenza e pratiche dell'offerta didattica extracurricolare fissate in riferimenti legislativi sempre più orientati verso la crescita dell'iniziativa e creatività giovanile. Il Liceo "Enrico Medi" di Villafranca di Verona è uno dei pochi in Italia ad aver ...

Trapani : a Favignana arriva 'Red Head Sicily' - il Festival dei capelli rossi - 2 - : AdnKronos, - Una scelta non casuale quella di Favignana come location. Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell'arcipelago delle Egadi, conosciuta in tutto il mondo per le splendide foto della sua Cala Rossa, chiamata così perché si narra che il mare si colorò di rosso sangue durante la prima battaglia, avvenuta circa nel 241 a.C, che vide la vittoria dei ...

Maserati al Motor Valley Fest 2019 : dove - quando e tutti i dettagli sul primo Festival della ‘Terra dei motori’ : Maserati partecipa alla prima edizione del Motor Valley Fest, il Festival diffuso della “Terra dei Motori” dell’Emilia Romagna In programma a Modena dal 16 al 19 maggio, l’evento si svolgerà tra la storica sede Maserati in Viale Ciro Menotti, l’Autodromo di Marzaglia e, in maniera diffusa, su tutto il territorio cittadino. Per questa prima importante edizione di Motor Valley Fest, Maserati, presente nella città di Modena ...

Trapani : a Favignana arriva 'Red Head Sicily' - il Festival dei capelli rossi (3) : (AdnKronos) - La parola d’ordine sarà divertirsi tra musica, foto e buona cucina. Si inizia la mattina con l’inaugurazione in piazza Camparia del villaggio 'rossi a primavera', con la partecipazione della Fondazione Melanoma. "L’aspetto medico e di prevenzione è quello che abbiamo voluto inserire in

Trapani : a Favignana arriva 'Red Head Sicily' - il Festival dei capelli rossi (2) : (AdnKronos) - Una scelta non casuale quella di Favignana come location. Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell’arcipelago delle Egadi, conosciuta in tutto il mondo per le splendide foto della sua Cala Rossa, chiamata così perché si narra che il mare si colorò di rosso sangu