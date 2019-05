Salvini | da Raggi città amministrata in maniera pessima

Fornero si scaglia contro Salvini : 'Non ha coraggio - sta perdendo credibilità' (VIDEO) : Elsa Fornero torna ospite di Giovanni Floris nella trasmissione Di Martedì su La 7. L'ex ministro del Governo Monti è stata chiamata a esprimere il proprio parere sull'attuale situazione politica in Italia. In particolare, sollecitata dal conduttore, ha avuto parole particolarmente dure nei confronti di Matteo Salvini e ha definito i cinquestelle come un movimento figlio della "violenza verbale". In vista ci sono le elezioni europee Il momento ...

Carlo Calenda ospite di Leggo : «Salvini e Di Maio non lavorano - Virginia Raggi si deve dimettere - alle Europee il Pd deve puntare almeno al 25%» : Carlo Calenda ospite nella redazione di Leggo per il forum in vista delle Elezioni Europee. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nell'ultimo governo Renzi e successivamente in quello...

Siri - Salvini : “Virginia Raggi è indagata da anni ed è al suo posto. Se uno vale uno - inchiesta vale inchiesta” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, al Viminale con i rappresentanti delle comunità terapeutiche operanti nel settore delle tossicodipendenze. Così il vicepremier leghista rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Prendo atto del fatto che la Raggi è indagata da anni ed è al suo posto. I nostri candidati sono specchiati. Se ci sono colpe di serie A ...

Scontro continuo nel governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...

"È il momento del coraggio". Il messaggio di Di Maio a Salvini sul caso Siri : "Non ha senso dire che bisogna aspettare che ci sia un rinvio a giudizio come dice il vicepremier Matteo Salvini: la questione non è in sè ma il fatto che un sottosegretario avrebbe provato a favorire un singolo con un emendamento". Secondo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervistato a '1/2 h in più' su Rai3, il caso Siri "al di là delle inchieste è la solita storia d'Italia: c'è un personaggio con ...

Caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Di Maio 'Matteo forte con i deboli - abbia coraggio' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

M5S - 'Salvini dimostri coraggio e faccia dimettere Siri' : Roma, 5 mag., askanews, - 'Continuiamo a non comprendere tutto questo baccano da parte della Lega su Siri. Troviamo sconvolgente che si arrivi a minacciare persino la caduta del governo per non ...

