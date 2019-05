Rosy Messina ad All Together Now 2019 | chi è | carriera e biografia

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019)ad AllNow: chi è,Grande successo perad AllNow! Il programma televisivo che va in onda dal 16 maggio su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, prevede una sfida musicale in tre fasi sottoposta alla valutazione di cento giudici, esperti musicali, che durante la gara possono unirsi ai concorrenti nel corso delle loro esibizioni. La cantante siciliana, originaria di Caltagirone, ha conquistato il muro dei giudici totalizzando un punteggio di 99 su 100 e guadagnandosi l’accesso diretto alle semifinali. Oltre a, ad accedere alla penultima fase del programma sono stati: – Veronica Liberati, che ha cantato Don’t let the sun go down on me e Io fra tanti – Augusta Procesi -Daria Biancardi con i brani Gloria e Last dance -Antonio Gerardi che ha interpretato I feel good e It’s ...

federica_mro : Ma Rosy Messina a #AllTogetherNow è palesemente Flor italiana - EmilioZavatta : Eccola la nostra Rosy Messina... IMMENSA ... Sei stata meravigliosa, Ma lo sapevamo. Sei stata un vulcano, Ma lo sa… - saroguastella : Giovanni Martinez Giovanni E Rosy Fichera Giancarlo Domicolo Delizia Salvatore Pompeo Francesco Messina -