Roland Garros 2019 | Jasmine Paolini si qualifica per il suo primo Slam | superata in due

(Di venerdì 24 maggio 2019)ce la fa: per la prima volta, al, giocherà nel tabellone principale di un torneo del Grande. La toscana ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 l’americana Allie Kiick, che la sopravanza di 85 posti nel ranking WTA (135 contro 210), ma che ha meno abitudine a giocare sul rosso. L’americana, peraltro, viene da una bella storia umana: vittima di un melanoma nel 2015, è riuscita a sconfiggerlo.parte subito con il piede sull’acceleratore, vincendo un combattutissimogame e traendo da quello le energie per salire in rapidità sul 4-0. Kiick cerca di riaprire, in qualche modo, il set, vincendo il suogioco sul 5-0 e usufruendo di una palla break, ma l’azzurra è brava a non farla rientrare e porta a casa il 6-1. Storia in qualche modo simile nel secondo parziale:parte decisamente meglio, toglie per tre ...

