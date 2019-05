Novara | bimbo morto a Sant' agabio | la madre | ' È caduto dal lettino' | si indaga

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sta diventando un vero e proprio giallo la morte del bambino di due anni arrivato ieri mattina privo di vita all'ospedale "Maggiore" di. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, a dare l'allarme sarebbero stati lae il suo compagno, residenti a, che al momento del dramma si trovavano in casa con lui. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, ma purtroppo al suo arrivo in ospedale il piccolo era già deceduto. Sul caso la Procura ha aperto un'inchiesta, che per adesso non vede nessuno iscritto nel registro degliti. Le cause della morte del bambino non sono ancora note, gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi possibile: non si esclude che possa essersi trattato di una tragica fatalità, in quanto la, proprio ieri davanti agli inquirenti, ha dichiarato che ilsarebbeaccidentalmente dal. Gli investigatori ...

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Novara, bimbo di 2 anni arrivato morto in ospedale: polizia indaga - infoitinterno : Bimbo di due anni muore a Novara: la polizia indaga sulle cause -