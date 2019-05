Non sapevo niente! Modena, 16enne esclusa dalla gita scolastica perché disabile

(Di venerdì 24 maggio 2019) La ragazzina di 16 anni è stata lasciata da sola in classe mentre i compagni andavano ine senza che nessuno avvertisse i genitori. "Lo abbiamo fatto pensando che non sarebbe riuscita a venire viste le sue condizioni" hanno spiegatoscuola. "Queste valutazioni spettavano a me ed io avrei voluto mandarla: i mezzi ci sono, siamo nel 2019" ha replicato la mamma. È quanto caduto a una studentessadila cui unica colpa è quella di avere una grave disabilità fisica. A denunciare l'accaduto è stata la mamma dell'adolescente che ha scoperto tutto solo a cose già avvenute. "Di fatto hanno scelto loro per mia figlia, e a me non va bene. Io la chiamo discriminazione, mancanza di rispetto" ha dichiarato la donna al quotidiano Il Resto del carlino. L'episodio in settimana quando la scolaresca è partita per una visita nel Bergamasco.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...