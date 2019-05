Lui vuole separarsi; lei lo avvelena con detersivo per lavatrice

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - è scontro sull'abuso d'ufficio. Il leghista vuole abolirlo - il grillino no : L'ultima divisione nel governo gialloverde è sull'abuso d'ufficio. Matteo Salvini vuole abolirlo, Luigi Di Maio no. "Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri sistemare

Luigi Di Maio : "Preoccupati dall'ultradestra a Milano - non vuole il bene dell'Italia" : “Bisogna essere preoccupati” dalle ultradestre europee secondo Luigi Di Maio che ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle manifestazione sovranista organizzata oggi a Milano dalla Lega.“Bisogna essere preoccupati non solo della deriva ideologica”, ha aggiunto ma del fatto che questi “sono quelli che hanno chiesto all’Italia l’austerity”.“Non vogliono bene all’Italia - ha aggiunto ...

Luigi Di Maio : "Serve un vertice di governo - ma Salvini non vuole" : Il caso di Armando Siri, rimosso da ogni incarico nonostante l'opposizione del leader della Lega, sembra aver colpito Matteo Salvini sul personale e i rapporti col collega Luigi Di Maio e il resto dell'esecutivo gialloverde sembrano essersi un po' raffreddati. O almeno è quello che sostiene il leader di M5S.I temi in ballo in questi giorni sono molti, dalla flat tax all'autonomia delle regioni, ma pare che la Lega non abbia intenzione di ...

Salone del Libro - la Lega vuole cacciare il direttore Nicola Lagioia. Appendino : “Lui non si tocca” : La Lega vuole un Salone del Libro senza Nicola Lagioia. Dopo l’esclusione della casa editrice Altaforte, che è Legata a Casapound e ha dato alle stampe un Libro-intervista a Matteo Salvini, il capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale di Torino Fabrizio Ricca ha chiesto le dimissioni dello scrittore barese dalla direzione editoriale della più importante fiera dell’editoria in Italia. Alla sua richiesta, formulata oggi ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Lega vuole crisi governo per poltrona o per indagato per corruzione?” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia un nuovo avvertimento al suo alleato leghista sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione: "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?".Continua a leggere

Meloni vuole attaccare Macron - ma il video è da ridere : “Ci deve dire Lui il diametro delle zucchine che possiamo pescare” : “Devo farmi dire da Macron quante deve essere il diametro delle zucchine che i nostri pescatori possono pescare nei mari italiani”. Si apre così un videomessaggio di Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia, in teoria di “accusa” nei confronti dell’Europa e del presidente francese. Ma le sue parole non sono state comprese, soprattutto per quanto riguarda il riferimento alle “zucchine che possiamo ...

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : "Chi vuole le Province si trovi un altro alleato" : Luigi Di Maio non la smette di attaccare l'alleato di governo Matteo Salvini. L'ultima accusa del vicepremier grillino è sulle Province: "Sono uno spreco ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole le Province deve trovarsi un altro alleato". Perché per il Movimento 5 ste

Dario Franceschini e l'inciucio Pd-M5s. Dalla padella alla brace - ora vuole sposare Luigi Di Maio : Dario Franceschini è in crisi di astinenza da potere e sta tornando sul luogo del delitto mancato un anno fa: un' alleanza di governo tra Partito democratico e MoVimento Cinque stelle. Fantapolitica per tossici sfessati? Mica tanto. È notizia di queste ore che l' ex ministro della Cultura sta brigan

Ballando con le stelle - il nome pazzesco che vuole la Carlucci : 'Per Lui carte false' : In un'intervista esclusiva a Oggi , in edicola da domani, Milly Carlucci parla del suo sogno di avere a Ballando con le stelle Fiorello: 'Sogno impossibile, lo so, ma per Fiorello farei carte false. ...

Luigi Di Maio - lo sfogo con i fedelissimi contro Tria : "Se vuole aumentare l'Iva si può dimettere" : L'aumento dell'Iva "inevitabile" secondo il ministro Giovanni Tria senza misure alternative ha riacceso il nervosismo all'interno del governo, soprattutto ha riportato sulla testa del ministro dell'Economia la nuvola nera che da tempo sta per scaricargli addosso un violentissimo temporale di attacch

Date Serie A - Luigi De Siervo : “nessuno vuole danneggiare la Nazionale” : “Nessuno nella Lega di Serie A vuole danneggiare la nazionale italiane ne’ i club impegnati nelle coppe europee. Tutti i campionati piu’ importanti d’Europa termineranno la prossima stagione il 24 maggio 2020, quindi il mister Roberto Mancini puo’ stare tranquillo perche’ avra’ gli atleti nelle stesse condizioni dei suoi competitor”. Sono le dichiarazioni delll’amministratore delegato ...

Giorgia Meloni - sfida totale a Matteo Salvini : "Chi non vuole Luigi Di Maio al governo..." : Al Lingotto di Torino, oggi, sabato 13 aprile, Giorgia Meloni inizierà la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. La corsa per le elezioni Europee entra nel vivo da "un luogo simbolo della produzione e delle imprese che chiedono sviluppo, meno tasse e burocrazia", afferma la leader di FdI in

Angelina Jolie vorrebbe tornare con Brad Pitt (ma Lui non vuole) : Angelina Jolie vorrebbe tornare insieme all'ex marito Brad Pitt ed è per questo che sta trascinando il divorzio per le lunghe. L'attore non ne vuole sapere e il suo unico obiettivo è quello di mantenere un rapporto sereno e civile con la Jolie per il bene dei figli (ne hanno sei, tre adottati - Maddox, 17 anni; Pax, 15 e Zahara, 14 - e tre biologici - Shiloh, 12 anni e i gemelli Knox e Vivienne di 10). Lo scrive il Sun che cita un insider ...