huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Se osservi la vetrata della cucina che affaccia sulla sala, di Ciro Salvo vedrai per la maggior parte del tempo solo la testa china. Alle sue spalle il forno a legna macina senza sosta, mentre lui dirige e prepara con dedizione. È questo il segreto della sua pizza, spiega lui a domanda. Nell’impasto e negli ingredienti scelti c’è la sua identità, c’è la passione e la meticolosità della ricerca. Una miscela apprezzata e, che gli ha permesso di esser riconosciuto più volte come eccellenza.L’ultimo attestato di stima, in ordine di tempo, arriva dalla 50 Top Pizza, la prima guida on-line delle migliori pizzerie d’Italia, d’e del mondo, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Il suo “50 Kalò di Ciro Salvo” a(insegna gemella dell’omonimo locale napoletano) si ...

_bufale_ : 'La mia pizzeria napoletana a Londra premiata migliore d'Europa. Vi svelo i miei segreti' - comeinverno : sabato vado in in pizzeria e poi in cornetteria così riempio il vuoto della mia inutile esistenza col cibo e sono apposto???? - alexandrogen : @smallshrike mama mia pizzeria!!! ????? -