Good People | Ian Harding | Greg Kinnear e Martin Short nella comedy di Prime Video

(Di venerdì 24 maggio 2019), IanAmazon prodotta da Lee Danieles e Whitney CummingsLadi Amazon, è chiaramente entrata in produzione. Dopo aver annunciato il nome di Liza Kudrow (qui i dettagli sul suo personaggio), la serie ha annunciato altri nomi di spicco nel suo cast: Ian(Pretty Little Liars),è unaprodotta da Lee Daniels (co-creatore di Empire) e Whitney Cummings (2 Broke Girls). La produzione è di Amazon Studios e FOX 21 Television Studios.Scritta da Daniels e Cummings,racconta la storia di tre generazioni di donne che hanno lavorato nell’ufficio del difensore civico di un college. Latratterà il tema del femminismo visto dal punto di vista di diverse generazioni e parlerà della difficoltà di conciliare idee che ormai fanno parte ...

