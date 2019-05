Empoli | contro l’Inter senza paura Il presidente Corsi | “Serve convinzione | su Di

L’Inter si gioca la Champions : in 60.000 contro l’Empoli : Un solo risultato a disposizione: la vittoria. Si è complicata terribilmente la corsa Champions League in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con diversi passi falsi, pesantissimo quello dell’ultima giornata contro il Napoli, adesso la squadra di Luciano Spalletti dovrà conquistare bottino pieno per confermarsi al quarto posto della classifica. Per la partita di domenica la squadra nerazzurra potrà contare sulla ...

Empoli - il patron Fabrizio Corsi crede nel colpaccio contro l’Inter : Empoli, il patron Fabrizio Corsi crede nella possibilità di salvarsi per la sua squadra che sarà ospite dell’Inter “Possibilità di salvezza? Ieri avrei detto 20-30%, ma dopo la vittoria sul Torino direi che siamo al 50%. E’ un finale thrilling ma abbiamo tutto per potercela fare, anche se davanti a noi c’è un compito difficilissimo a San Siro con l’Inter dove servirà anche fortuna“. Lo ha detto il ...

Inter - Champions a rischio! Spalletti sottolinea : “contro l’Empoli è una finale - vietato sbagliare serve personalità” : Dopo aver incassato 4 gol dal Napoli, Luciano Spalletti volge lo sguardo alla sfida contro l’Empoli: una vera e propria finale per l’Inter che si gioca l’ultimo match point per entrare in Champions League Dopo il pareggio con l’Udinese, l’Inter incassa una sonora sconfitta contro il Napoli e rimanda nuovamente il discorso Champions alla prossima gara. I nerazzurri si ritrovano quarti, a pari punti con ...

Napoli-Inter 4-1 - dominio della squadra di Ancelotti : i nerazzurri costretti a vincere contro l’Empoli all’ultima [FOTO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Corsa salvezza - la Fiorentina in caduta libera : adesso scontro da brividi contro il Genoa - l’Empoli ci crede sempre di più : Corsa salvezza – Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, importanti indicazioni per la zona salvezza. Partita incredibile da parte dell’Empoli che ha dominato in lungo ed in largo contro un avversario di spessore come il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Nell’altra partita vittoria per il Parma che ha superato 1-0 la Fiorentina ...

L’Empoli tiene accesa la fiammella della salvezza : Farias regala tre punti d’oro contro la Fiorentina [FOTO] : 1/14 Foto Lapresse ...

Fiorentina attesa dal derby contro l’Empoli al Castellani : le parole di Montella in conferenza : derby toscano tra Empoli e Fiorentina domani alle 12:30. Gara importantissima, in chiave salvezza, per i ragazzi di Andreazzoli, un po’ meno per Muriel e compagni. Ma i viola, seppur non abbiano più nulla da chiedere al campionato, vogliono uscire dal periodo di crisi che va avanti ormai da tempo. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico Vincenzo Montella, ecco le sue parole. Probabili formazioni Serie A 35^ giornata: tornano ...

Inter - la nuova maglia è pronta. Debutto il 26 maggio contro l'Empoli : Le anticipazioni della maglia home della prossima stagione dell'Inter circolano già in rete e fanno discutere. In uno store ufficiale dello sponsor tecnico in Australia sarebbero già state messe in ...

Il Bologna vince in rimonta contro l'Empoli : finisce 3-1 al Dall'Ara : Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si aggiudica lo scontro salvezza contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli vincendo la prima partita della 34esima giornata di Serie A. La sfida è stata equilibrata con i padroni di casa che sono riusciti a ribaltare l'iniziale svantaggio siglato nel primo tempo da Pajac con le reti di Soriano, Orsolini e Sansone. Annullato un gol per fuorigioco millimetrico a Rodrigo Palacio sul risultato di 1-1. Con questo prezioso ...

Bologna - contro l’Empoli Mihajlovic confermerà l’undici che ha battuto la Sampdoria : Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, domani con l’Empoli utilizzerà la stessa squadra che ha vinto con la Sampdoria. Mancherà solo l’infortunato Mattiello. Alla vigilia ha annunciato che aspetterà la salvezza matematica per discutere con la società il proprio futuro. Saputo gli sta preparando ponti d’oro ma obiettivo del tecnico sarebbe quello di guidare una grande squadra europea. Domani, intanto, al Dall’Ara ...

Lotta salvezza : al Bologna serve l'ultimo sforzo contro l'Empoli : Il Chievo è già sceso al piano di sotto, al Frosinone serve quasi un miracolo, mentre l'Empoli si gioca molto nello scontro diretto di sabato a Bologna. La Lotta per non retrocedere ha subito uno ...

Napoli-Atalanta - Gasperini senza timore : “prendiamoci al San Paolo i punti persi contro l’Empoli” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Napoli, in programma lunedì al San Paolo “Dobbiamo cercare di recuperare in trasferta i punti persi in casa con l’Empoli a cominciare dalla partita di Napoli. Sappiamo di affrontare una squadra di valore, ma abbiamo le carte per fare bene anche su un campo difficile come il San Paolo“. Mauro Locatelli/Laresse Sono le parole del tecnico ...

Serie A. l'Atalanta sbatte contro l'Empoli - a Bergamo è 0-0 : l'Atalanta frena in casa e si stacca dal quarto posto. Porta stregata per la Dea contro l'Empoli che strappa un importante 0-0 in chiave salvezza

Ancelotti : «Sorpreso dalle prestazioni contro Empoli e Genoa» : Le pessime prestazioni di Empoli e Genoa hanno un colpevole: il calo di attenzione. Parola di Carlo Ancelotti che sa dove intervenire in questi quattro giorni (abbiamo difeso male) per vivere il “sogno Europa League Calo di attenzione «Dopo Roma la squadra ha calato il ritmo, l’attenzione, l’applicazione. In questo momento non difendiamo come si dovrebbe. Lasciamo troppo spazio tra e linee. Un problema dovuto a un calo di ...