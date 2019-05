Dead Cells ha venduto oltre due milioni di copie

Dead Cells : il DLC gratuito Rise of the Giant ha una data di uscita : Il canale Switch News ha confermato che il nuovo contenuto aggiuntivo di Dead Cells, intitolato "Rise of the Giant" sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 23 maggio.Mancano quindi pochissimi giorni per ottenere questo DLC che, come riporta Go Nintendo, porta con sé nuove interessanti caratteristiche. Ecco una panoramica dei contenuti che saranno presenti al suo interno.Oltre a questa notizia, l'editore qualche giorno fa ha annunciato ...

Il roguelike Dead Cells è in arrivo su iOS : Il roguelike metroidvania Dead Cells si prepara a fare il suo debutto su dispositivi mobile. Playdigious ha infatti annunciato che il titolo di Motion Twins arriverà quest'estate su dispositivi iOS al costo di 9,99 dollari. Inoltre è attesa anche una versione Android, che però sarà disponibile in un secondo momento.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione della versione mobile:"La morte non è la fine. Gioca nei panni di un esperimento alchemico ...

Witchfire : l'fps/horror che si ispira a Dark Souls e Dead Cells in un primo brevissimo sguardo al gameplay : Sin dal suo annuncio avvenuto durante i The Game Awards 2017, Witchfire ha attirato l'attenzione di molti per un concept e un universo estremamente interessanti che sembravano voler unire l'azione di Painkiller alle atmosfere ricercate e raffinatamente oscure di The Vanishing of Ethan Carter.Il titolo si è poi fatto lentamente conoscere attraverso diversi aggiornamenti pubblicati dagli sviluppatori che prima hanno mostrato un mondo di gioco ...