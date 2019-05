Traffico Roma del 23-05-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 23 MAGGIOORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LAFIUMICINO SINO ALLO SVINCOLONINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA CODE DALL’USCITA TOGLIATTI SINO AL RACCORDO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LAL’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA RISPETTIVAMENTE DA CORSO FRANCIA A ...

