Riparazione super veloce per i Samsung Galaxy con display rotto | nuovi prezzi dal 23

(Di giovedì 23 maggio 2019) Arriva una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l'assistenza per inon più coperti da garanzia, soprattutto per quanto concerne un problema classico come quello dello schermo. La divisione italiana in queste ore ha concepito un nuovo programma chiamatoRepair, con cui avremo la possibilità di sostituire le componenti rotte con ricambi originali, senza dimenticare iche sono stati abbassati ed una maggiore velocità negli interventi.Non è un caso che aRepair si aggiunga "Ora", con cui potremo prenotare giorno ed ora dell'intervento. Con tanto di assicurazione sul fatto che ilverrà restituito dopo un'ora, anche se non è chiaro l'eventuale costo extra. Poco fa mi sono recato sul sito ufficiale dell'iniziativa ed ho raccolto i singolida sostenere per la sostituzione del, a seconda dello ...

