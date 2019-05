Per le Europee regalati il Foglio

Brexit - Times : “Domani Theresa May annuncia le dimissioni”. Urne aPerte nel Regno Unito Per le Europee : Il paradosso delle Urne aperte per votare alle Europee mentre il Brexit party di Nigel Farage viene dato al 37%, in una tornata elettorale a cui dopo il referendum di quasi tre anni fa nessuno avrebbe creduto. La responsabile dei rapporti con Parlamento, Andrea Leadsom, che lascia il governo in protesta dopo il nuovo piano per l’uscita dalla Ue. E a chiudere il cortocircuito del (non) divorzio di Londra da Bruxelles c’è anche ...

DIETRO LE QUINTE/ Le manovre - europee - Per far cadere i governi scomodi : Il decreto sicurezza bis e il decreto famiglia slittano a dopo le europee. Era l'ultimo tentativo di far saltare il governo prima del voto

La scommessa di Zingaretti : 20% alle Europee - poi al lavoro Per quando il governo cadrà : Il voto di domenica può essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle politiche per le quali - è l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovrà declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...

Cosa c’è nel programma di +Europa Per le europee : Il partito è nato solo nel 2017, e dunque non ha una rappresentanza nel parlamento di Bruxelles. Ma +Europa, il partito fondato da Emma Bonino è in corsa per le prossime elezioni europee del 26 maggio, e si presenterà in lista con Italia in Comune, il movimento fondato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Bonino è anche una delle candidate alla presidenza della Commissione Europea del partito liberale europeo Alde. Il programma di ...

Brexit - Theresa May sotto assedio : pressing Per le dimissioni. E i britannici iniziano a votare Per le elezioni europee : La premier sotto sfratto alla vigilia del voto. Si consumano le ultime ore di Theresa May a Downing Street mentre una Gran Bretagna dilaniata dallo stallo parlamentare sulla Brexit apre giovedì 23 maggio la tornata delle elezioni europee del 2019: appuntamento al quale, in tempi di sfide fra sovranisti e non, il Regno non avrebbe neppure dovuto partecipare a ben tre anni dal referendum che sulla carta nel giugno 2016 ne aveva suggellato l’addio ...

Bersaglio Mobile - La sfida dei Leader : i confronti di Mentana Per le Europee 2019 : La volata verso la #MaratonaMentana di domenica 26 maggio è iniziata: il direttore del Tg La7 si confeziona due speciali di Bersaglio Mobile in prime time per incontrare i Leader dei principali partiti politici in lizza per le Europee 2019 e debutta questa sera. mercoledì 22 maggio, con il suo ex editore, Silvio Berlusconi.prosegui la letturaBersaglio Mobile - La sfida dei Leader: i confronti di Mentana per le Europee 2019 pubblicato su ...

Il portafoglio elettorale : Perché le tasse saranno la chiave delle Europee : Le elezioni Europee sono molto più di un semplice scontro tra partiti europeisti e sovranisti: il risultato delle elezioni...

Europee - assessore di Emiliano che vota Lega : la mozione di sfiducia del Pd Perde pezzi prima di essere presentata : L’invito a sfiduciare l’assessore pugliese all’Agricoltura Leonardo Di Gioia – inviata dai 6 consiglieri regionali pugliesi ai colleghi della maggioranza – rischia di cadere nel vuoto. Come già raccontato da Ilfattoquotidiano.it, i consiglieri dem avevano preparato, lo scorso 20 maggio, la mozione di sfiducia contro Di Gioia, che sostiene – a suo stesso dire – il leghista Massimo Casanova alle Europee del 26 maggio. L’atto successivo ...

Cia Puglia chiede la massima attenzione Per gli agricoltori pugliesi alle elezioni Europee : Taranto. CIA agricoltori Italiani di Puglia chiede ai candidati alle elezioni Europee di domenica 26 maggio la massima attenzione per

Queste elezioni europee saranno una batosta Per Labour e Tory : Un governo stabile. Il premio incontestabile di un sistema elettorale maggioritario come quello britannico. Chi vince prende tutto. Chiunque abbia la maggioranza nella circoscrizione, anche se di un solo voto, prende tutti i voti disponibili. Un sistema che svantaggia i partiti più piccoli, e favorisce un duopolio, storicamente controllato dai conservatori e laburisti.Di destra o sinistra, ma comunque governi maggioritari stabili e capaci ...

Pochi esPerti di energia candidati alle Europee - tragedia imminente : (Testo scritto con Emanuele Loreti, studente di Ingegneria Energetica all’Università Tor Vergata- Roma 2)Andando a spulciare i curricula dei futuri possibili eurodeputati – alcuni già in carica da 5 anni e che ben ci vogliono rimanere su quella poltrona, anche se 5 anni fa vi sono entrati senza conoscere l’inglese e magari con un semplice master in contabilità aziendale, come se questo fosse utile peri ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Elezioni europee - Matteo Salvini punta al 30 Per cento" : "Matteo Salvini conta di raggiungere il 30 per cento alle elezioni europee". Alessandra Ghisleri, fondatrice dell'Istituto di sondaggi Euromedia Research, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, commenta così l'intervista appena rilasciata dal leader della Lega Salvini: "Vuol dire che vuo

Matteo Salvini a L'aria che tira : "Elezioni europee - puntiamo al 30 Per cento e se succede..." : "La Lega sarà primo partito? Molto probabilmente sì, ma sul piano interno non cambierà nulla, non chiederò un sottosegretario in più, io mantengo la mia parola". Matteo Salvini, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla anche del voto di domenica 26 maggio per le elezioni europee: "Pun