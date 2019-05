Metro Exodus | la maggioranza assoluta delle vendite è stata registrata su

Metro Exodus ha recuperato tutti i costi di produzione e ha incrementato i ricavi di THQ Nordic : Metro Exodus ha incrementato i ricavi di THQ Nordic del primo trimestre, con il publisher che conferma che lo sparatutto di 4A Games ha recuperato tutti i costi di produzione e di marketing, riporta Gamesindustry.biz.Nel trimestre conclusosi il 31 marzo 2019, il gruppo THQ Nordic ha conseguito ricavi per 151 milioni di Euro, in crescita del 158% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'EBIT operativo del periodo è stato di 37 ...

Metro Exodus : I contenuti del PASS Espansione : Deep Silver ed 4A Games hanno oggi svelato nuovi dettagli sui contenuti scaricabili che fanno parte dell’Expansion PASS di METRO EXODUS. Ci saranno due grandi DLC interamente dedicati alla storia, che seguiranno nuovissime avventure del mondo di METRO. Al posto di Artyom, i giocatori avranno la possibilità di vestire i panni di un personaggio nuovo di zecca e di uno degli Spartan Rangers, l’unico americano dell’Aurora, ...

Metro Exodus - Dangerous Driving e Borderlands 3 disponibili su Humble Store : E' da oggi possibile acquistare alcune esclusive Epic Games Store (in forma di key) tramite Humble Store, questo grazie ad una collaborazione stretta tra le due compagnie. Come riporta VG247, i titoli oggetto di questa news sono il discusso Metro Exodus e Dangerous Driving, inoltre è possibile preordinare il nuovo Borderlands 3. La maggioranza dei titoli acquistati su Humble Store necessiterà di essere riscattata su Steam, in questo caso sarà ...

Deep Silver ha disattivato le key rubate di Metro Exodus invitando i giocatori a farsi rimborsare dai venditori : A quanto pare Deep Silver ha deciso di disattivare tutte le Steam key di Metro Exodus stampate prima della stipulazione dell'accordo di esclusività relativo all'Epic Games Store.Come riporta VG247, ecco quanto affermato dalla compagnia, tramite Steam:"Siamo stati avvertiti della presenza di alcune Steam key illegali vendute da un rivenditore non ufficiale. Queste key sono state ottenute illegalmente dalla fabbrica in cui vengono stampate, prima ...

"Non ci saranno altri casi come quello di Metro Exodus"? La promessa che l'Epic Games Store sembra già aver infranto con Anno 1800 : Una decina di giorni fa il capo dell'Epic Games Store, Steve Allison, aveva dichiarato che non ci sarebbe stato un altro caso simile a quello di Metro Exodus e al modo in cui è stata comunicata la sua esclusività. Pare che questa promessa sia durata circa una decina di giorni.come segnalato da VG247.com, Ubisoft ha annunciato che Anno 1800 verrà rimosso da Steam e spostato sull'Epic Games Store, il tutto ad appena due settimane dal lancio e dopo ...

Il Ranger Update di Metro Exodus introduce la modalità New Game + e diversi altri miglioramenti : Deep Silver e 4A Games sono felici di annunciare che il 'Ranger Update' di Metro Exodus è ora disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Questo aggiornamento gratuito aggiunge nuove funzioni, migliora alcune caratteristiche e risolve diversi bug e problemi.I dettagli nel comunicato ufficiale:La modalità New Game + offre ai giocatori un nuovo modo di immergersi nel gioco, garantendo loro accesso a tutte le armi e agli oggetti sbloccati ...