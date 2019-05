Mai detto di non votare Salvini Voto | la Chiesa fa pace con la Lega

Tassa patrimoniale - Di Maio "La escludo"/ E Garavaglia : "Knot? Ha detto una fesseria" : Tassa patrimoniale, Luigi Di Maio e Massimo Garavaglia la escludono. Il viceministro dell'Economia della Lega attacca Knot: "Ha detto una fesseria".

Futuro Allegri - la frase che spiazza tutti : “non ho Mai detto che mi fermo - se c’è la possibilità vorrei…” : Massimiliano Allegri spiazza tutti in merito al suo Futuro: l’ormai ex allenatore della Juventus pronto per un’altra squadra in caso di progetto importante Sampdoria-Juventus sarà l’ultima gara di Massimiliano Allegri in qualità di allenatore bianconero. Dopo la conferenza stampa di sabato, l’allenatore livornese, di comune accordo con la società, ha deciso di aprire una nuova pagina della sua carriera, lasciandosi ...

Di Maio ha detto che non ci sta a fare la moglie di Salvini : Chi è la mogie e chi il marito? Se lo sono chiesti in molti dopo una battuta che Matteo Salvini aveva lasciato cadere sabato 18 maggio in occasione di un intervento durante l'assemblea di Confagricoltura. "Voglio andare avanti e dare stabilità e governo a questo paese. Siamo in due e il marito vuole andare avanti" aveva detto il vicepremier. Il riferimento era all'auspicio che il governo completi la sua legislatura e alle ...

Di Maio ha detto che Salvini è arrogante come Renzi : "Io non posso commentare la supponenza e arroganza di questo tipo che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere la Boschi". Così il vicepremier Luigi Di Maio, oggi a Torino, commentando le parole di Salvini sul premier Conte sul caso Sea Watch. "Una cosa è certa - ha aggiunto - questa prepotenza aumenta soprattutto sul tema dell'immigrazione, quando la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione". "Io non ci sto - ha concluso ...

La Merkel ha detto che la Lega di Salvini non sarà Mai nel Ppe : Secco "no" di Angela Merkel all'ipotesi di un ingresso di Matteo Salvini nel Ppe. Spiega la cancelliera tedesca alla Suddeutsche Zeitung: "E' evidente che per esempio per quello che riguarda la politica sui migranti abbiamo approcci molto differenti. Già questo è un motivo per cui il Ppe non si aprirà al partito del signor Salvini". Aggiunge Merkel: "Quel che è certo, è che Manfred Weber nell'elezione a presidente della ...

Serie A Spal - Murgia : «La salvezza come un scudetto. Futuro? Non si sa Mai» : FERRARA - Arrivato alla Spal la scorsa state dalla Lazio in prestito, Alessandro Murgia ha parlato in conferenza stampa, toccando anche l'argomento futuro: "Conquistare la salvezza con questa maglia è ...

Casal Bruciato - il ragazzo che urlava contro i rom : “Mai detto ‘ti stupro’. Io di Casapound? No”. Ma c’è foto con la pettorina : “I giornali dicono che ho detto ‘ti stupro’, non l’ho detto. Ho detto altre brutte parole e mi scuso, ieri non si ragionava molto bene”. A 24 ore dalla protesta di alcuni cittadini e di militanti dell’estrema destra romana sotto l’abitazione assegnata a una famiglia rom a Casal Bruciato, il ragazzo ripreso mentre urla ‘ti stupro’ alla donna che rientra in casa diffonde un video. Nel filmato, ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : Ragusa non si arrende Mai! Schio cade in volata in gara-3 - serie ancora aperta : Spettacolo e colpi di scena fino alla fine nel terzo atto della Finale Scudetto della serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Ragusa ha sconfitto Schio con il punteggio di 67-62 al termine di un incontro equilibrato e giocato ad un’intensità irreale da parte di entrambe le formazioni. La squadra siciliana guidata da Giovanni Recupido ha messo in campo una prestazione di assoluto valore, facendo la differenza grazie alla difesa e alla ...

La mamma di Zaniolo difende Nicolò : 'Non ha Mai detto che andrebbe alla Juve. Lasciatelo sereno' : La mamma di Nicolò Zaniolo corre in aiuto del giovane centrocampista al centro delle polemiche per una presunta frase pronunciata in una discoteca a Sarzana: 'Chi non ci andrebbe alla Juve?', le ...

La Lega sta facendo troppo casino sul caso Siri - ha detto Di Maio : "Quanto casino sta facendo la Lega per la poltrona di un sottosegretario. La vicenda si poteva risolvere con un passo indietro, invece è diventato un caso di Stato". Nel suo comizio ad Alghero il leader M5s Luigi Di Maio torna sul caso Siri. "Siri torna pure a fare il senatore a 13 mila euro al mese. Non rimane certo in mezzo a una strada". "La corruzione non si combatte solo con le leggi", ha aggiunto il vicepremier. "Se non si manda a ...

Caso Siri - slitta incontro con Conte/ Palazzo Chigi - 'Mai detto lasci o salta tutto' : Caso Siri, Luigi Di Maio alimenta la tensione da Varsavia: 'Ci aspettiamo un passo indietro'. Poi la stoccata nei confronti di Matteo Salvini...

"Mai detto lasci o salta tutto". Conte smentisce dichiarazione su Siri riportata dal Messaggero : "Il presidente Conte rientrerà da Pechino domenica notte e martedì ripartirà per la Tunisia. È molto probabile dunque che l'incontro con il sottosegretario Armando Siri non avvenga lunedì ma nei giorni successivi". È quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi.Sono destituiti di ogni fondamento - fanno sapere fonti di Palazzo Chigi in riferimento a un pezzo titolato 'Siri, Conte: lasci o salta tutto' - il ...

Juventus - Khedira : “Scudetto? Non è Mai scontato. Sulla Champions…” : Juventus – Aveva aperto la stagione della Juventus con un gol al Chievo Verona, il primo della banda di Allegri. Poi si è arenato tra mille problemi fisici, tra cui addirittura un’aritmia cardiaca curata con un’ablazione elettrica. Il tedesco però ora ha voglia di tornare a dire la sua, vedremo se l’anno prossimo ritroverà continuità. […] More

Benzema : 'Resto al Real - è il miglior club al mondo. Varane? Non mi ha Mai detto di voler andar via' : Sono nel miglior club del mondo. Giochiamo al Real e dobbiamo vincere ancora, ma a volte le cose cambiano nel calcio e quest'anno è stato difficile. Oggi giochiamo con un sistema che mi mette in ...