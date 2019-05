Il titolo Juve vola sulle ali di Guardiola E Consob vigila l’andamento del titolo

Il titolo Juve vola sulle ali di Guardiola. E Consob “marca” l’andamento del titolo : Dopo la notizia lanciata dall’Agi questa mattina di Guardiola alla Juve è arrivata la smentita della società inglese che nega ogni possibilità che Pep lascia la squadra. Tutto da rifare dunque, l’unica certezza arriva dalla borsa dove il tutolo Juventus ha fatto registrare un +2,2% nonostante il calo generale con il Ftse Mib ceda l’1%. Il vivace rialzo, ha incuriosito e fatto nascere qualche sospetto, al punto che la Consob, come ...

Juve - la Consob tiene sotto osservazione il titolo : Consob tiene sotto stretta osservazione la situazione della Juventus, con un monitoraggio attento del titolo e del flusso informativo. È quanto ha appreso Radiocor dall’autorita’ di sorveglianza dei mercati. Le azioni della squadra di calcio salgono in Borsa del 4,1% (conquistando 1,5 euro), mentre il Ftse Mib cede l’1,45%. Ad incoraggiare gli acquisti sono le […] L'articolo Juve, la Consob tiene sotto osservazione il ...

titolo Juventus – Bastano le voci su Guardiola per il rialzo in borsa - i dettagli : Il portale tuttomercatoweb ha sottolineato come solo le voci di un possibile approdo del tecnico spagnolo a Torino faccia rialzare il Titolo della Juventus in borsa. Titolo Juventus – Da quando si parla di Pep Guardiola alla Juventus, non ci sono altro che smentite. L’allenatore lo ha ribadito per ben due volte che non intende lasciare il Manchester City. Le indiscrezioni di mercato però hanno fatto si che il Titolo in borsa ...

La possibilità dell'arrivo di Guardiola - fa schizzare in borsa il titolo della Juve : Salutato calorosamente Massimiliano Allegri, la Juventus sembrerebbe programmare il suo futuro in tutta tranquillità, perché consapevole di essere una società forte soprattutto in Italia. Se la dirigenza bianconera sembrerebbe vivere giorni quasi da routine, non si può dire la stessa cosa per la cronaca sportiva del Belpaese ed estera, che si affanna ad accostare tanti profili a Madama. La sensazione è che la triade dirigenziale (Agnelli, ...

La notizia di Guardiola fa salire il titolo Juventus in Borsa (+ 2 - 2%) : I rumors che vogliono Guardiola alla Juve – c’è un’agenzia Agi che mette tutto nero su bianco (è il caso di dire) – fanno salire il titolo Juventus in Borsa. Nonostante la giornata fin qui negativa per Piazza Affari. Il rialzo è del 2,2%, il titolo Juventus si attesta a 1,47 euro, nonostante il Ftse Mib ceda l’1%. Dopo l’eliminazione dalla Champions, il titolo Juve toccò i minimi storici. Da allora c’è ...

Accordo a sorpresa Juve-Guardiola La Borsa festeggia : titolo boom : Clamoroso Accordo fra la Juventus e Pep Guardiola che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Secondo quanto apprende l'Agi, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e ...

Accordo a sorpresa Juve-Guardiola La Borsa festeggia : titolo boom : Clamoroso Accordo fra la Juventus e Pep Guardiola che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Secondo quanto apprende l'Agi, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e ...

Il titolo Juve in rialzo - gli esperti lo collegano al toto-allenatori : Calcio e finanza riporta del clamoroso balzo del titolo Juventus. Dopo la crisi post Champions, le azioni oggi hanno avuto un rialzo del +5,68% a 1,4425 euro per azione, con massimi a 1,4595 euro per azione. Un aumento consistente che gli esperti hanno collegato al cambio di panchina dei bianconeri. L’impennata infatti arriva mentre impazza il toto allenatori per il post Allegri. Tanti i papabili nella lista delle indiscrezioni rese note ...

La Juve torna a volare in Borsa : titolo a +6% : Proseguono gli acquisti sul titolo Juventus che mette a segno un balzo del 6% a 1,45 euro per azione. Il mercato, secondo Radiocor, scommette sulle manovre intorno alla panchina, ma al momento la società si è ben guardata dal svelare le sue intenzioni. Secondo le ultime indiscrezioni, tra i nomi che circolano quello di Maurizio […] L'articolo La Juve torna a volare in Borsa: titolo a +6% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Juventus e Allegri - divorzio dopo 5 anni : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Juventus - Max Allegri non sarà più l'allenatore : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Il Celtic come la Juventus : ottavo titolo consecutivo - è grande festa : Il Celtic continua il dominio i Scozia, è infatti campione per la 50esima volta nella sua storia, conquistato l’ottavo titolo consecutivo, proprio come la Juventus che ha vinto con ampio margine il campionato di Serie A. Netto 3-0 per il Celtic nella gara contro l’Aberdeen, successo che permette di festeggiare con ben due giornata d’anticipo sui Rangers a cui non basterebbe vincere domani contro l’Hibernian. Adesso ...

Juve : Cuadrado - 8/o titolo straordinario : ANSA, - TORINO, 30 APR - "Sento la gente che parla di fallimento della Juve. Non è così: è vero che siamo finiti fuori dalla Champions, ma abbiamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo, una cosa ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : super sfida al “Tardini” per l’ultimo titolo stagionale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...