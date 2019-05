Giù da una scogliera per scattare una foto col fidanzato: 21enne muore dopo un volo di 30 metri

(Di giovedì 23 maggio 2019) Michelle Casey, studentessadell'Oregon, è mortaessere caduta da unanei pressi di Manzanita, dove si era recata con ilperdelleal panorama.aver perso l'equilibrio, ha fatto undi 30 metri. Un albero ha attutito la caduta e impedito che finisse nell'Oceano Pacifico. "Abbiamo donato i suoi organi e ha già salvato due vite".che il compagno ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine, la ragazza è stata trasferita con un mezzo di elisoccorso all'Ospedale di Portland, dove è deceduta qualche ora"Michelle ha sempre avuto una personalità frizzante, in grado di tenere unite le persone – hanno scritto i suoi cari in un comunicato -. Adorava stare all'aria aperta e soprattutto andare in spiaggia. Lo faceva spesso la domenica, anche quel maledetto giorno in cui è morta. Da quando è nata, è stata un regalo per tutti noi, e continuerà ad esserlo anche ora che non c'è più".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...