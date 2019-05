Eternit | Schmdheiny condannato a 4 anni Difesa | sentenza va contro giurisprudenza

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il tribunale di Torino haa 4di reclusione l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny in uno dei diversi filoni del processobis. L'accusa era di omicidio colposo in relazione al decesso di due ex lavoratori di Cavagnolo (Torino), dove la multinazionale dell'amianto aveva una filiale. Lae' del giudice Cristiano Trevisan. Schmidheiny dovra' versare una provvisionale di 15 mila euro alle parti civili, tra cui la Regione Piemonte, sindacati e varie associazioni. Il processo terminato oggi e' stato celebrato a Torino dopo lo "spezzettamento" del fascicolo disposto all'udienza preliminare per ragioni di competenza territoriale. A Napoli e' in corso un dibattimento in Corte d'Assise, dove l'imprenditore elvetico e' accusato di omicidio volontario. A Vercelli si procede per il medesimo reato: l'indagine e' appena terminata. "E' una decisione che va ...

