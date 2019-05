WTA Strasburgo – Aryna Sabalenka ai quarti di finale | Laura Siegemund ko in due set

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)si qualifica per ididel WTA di: la tennista bielorussa supera in due set la tedescaDopo essere scivolata fuori dalla top 10 ed aver deluso agli Internazionali d’Italia,è decisa a rifarsi in vista dell’imminente Roland Garros. Prima di giocare a Parigi, la tennista bielorussa, numero 11 del mondo, ha fatto tappa aper ultimare la sua preparazione in vista del french open. Nel match odierno,ha sconfitto in due set la tedesca, imponendosi con il punteggio di 4-6 / 3-6.L'articolo WTAaidiko in due set SPORTFAIR.

livetennisit : WTA Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 3 - SuperTennisTv : Dalle 11:00 siamo in diretta con l'#ATP di Lione e il #WTA di Strasburgo! #tennis - zazoomblog : WTA Strasburgo – Ashleigh Barty dà forfait: problema al braccio per la tennista australiana - #Strasburgo… -