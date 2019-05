romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo c’è davanti il voto di domenica non è sul Governo Io sono una persona leale lo ha assicurato il leader della Lega Matteo Salvini in una Diretta Facebook Non occorre essere uno scienziato per capire che legga molto probabilmente sarà il primo partito in italiano questo consenso per cambiare l’Europa non chiedere un mezzo Sottosegretario In più ha aggiunto il Ministro dell’Interno e oggi ribadisce lunedì non cambia niente al governo perché si vota per l’Europa anche se la lega vince Era come se non chiedo un ministro una poltrona in più e spero che i toni si abbassino una risposta Dunque alle preoccupazioni del capo pentastellato Luigi Di Maio riguardo la possibilità che dopo le elezioni sarò ciò possa chiedere un rimpasto di governo e anche oggi Di ...

gazz_rossonera : Juventus, contatti per Milinkovic-Savic: battuto il Milan? - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - comunetn : Un #campus estivo semi-residenziale, in programma dal 2 al 7 settembre, per 20 giovani di età compresa tra i 16 e… -