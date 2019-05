Terremoto nel barese | scuole chiuse a Barletta | Trani e Bisceglie

Terremoto a Barletta di 3.9 - evacuati uffici giudiziari e scuole nel Barese : Terremoto di magnitudo 3.9 a 4 km a sud-est di Barletta. La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 10.13, a 4 chilometri da Barletta, a una profondità di 34 chilometri....

Terremoto in Puglia : scossa di magnitudo 3.9. Paura nel Barese. Sisma anche a Ancona : Avvertita alle 10.13, magnitudo 3.9, tra le province di Barletta, Andria e Trani. Molte persone sono uscite in strada

Puglia : lieve scossa di Terremoto nel brindisino - avvertita a Ostuni : Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 20 maggio 2019, esattamente alle 02.57, nel mar Adriatico meridionale poco a largo del litorale pugliese. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - due scosse nel maceratese : la terra trema a Muccia - magnitudo 3.0 : Due scosse di Terremoto sono state registrate a un'ora di distanza l'una dall'altra in provincia di Macerata. Entrambe di magnitudo 3.0. La prima ha avuto il suo epicentro in mare, la seconda nel cratere del sisma del 2016, a due chilometri di distanza da Muccia. Non si segnalano, nonostante la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, danni a cose e persone.Continua a leggere

Torna a tremare il Centro Italia : due scosse di Terremoto di magnitudo 3 nelle Marche : Pochi minuti fa, precisamente alle 20:30 di questo sabato 18 maggio 2019, un terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è stato registrato dalla sala operativa dell'Ingv-Roma poco al largo della costa marchigiana maceratese. Secondo quanto riferiscono le prime stime ufficiali, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro 19 chilometri a nord est rispetto a Civitanova Marche, nota località turistica della costa maceratese, non lontana dal ...

Terremoto - paura nelle Marche : scossa in provincia di Macerata : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata intorno alle 20:30 di oggi, 18 maggio, a Civitanova Marche. L’ipocentro ha una profondità di 8,1 km e la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto, paura nelle Marche: scossa in provincia di Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto nel governo austriaco : Strache si dimette dopo il video sui legami con i russi : Un video da Ibiza: Strache sul divano con la nipote di un’oligarca russo, a cui il vicecancelliere austriaco parla di favori reciproci, appalti garantiti, acquisto di giornali “per fare come in Ungheria” con il controllo dei media, e presunti finanziamenti illeciti al suo partito, per aggirare le tasse. E’ il Terremoto che si sta abbattendo sul lea...

Giro d’Italia - torna il sole nella tappa di L’Aquila e la corsa “esplode” sulle strade del Terremoto [FOTO] : Il Giro d’Italia torna sulle strade del terremoto di L’Aquila oggi nella 7ª tappa della corsa rosa: è tornato a splendere il sole dopo tanti giorni di freddo e pioggia, e la corsa è letteralmente esplosa: i corridori hanno percorso i primi 110km di gara ad una velocità folle (media vicina ai 50km/h), tanto che si sono ritirati Laurens De Plus e Fernando Gaviria. Il Giro perde così un altro grande protagonista per le volate di gruppo ...

Terremoto e tsunami a Messina : simulato un intervento di salvataggio nelle acque dello Stretto [GALLERY] : A Messina si svolgono oggi le esercitazioni di Protezione Civile organizzate per la Settimana della Sicurezza. nelle acque dello Stretto stamattina è stata effettuata una simulazione marittima complessa chiamata “Airsubsarex e Pollex Me/2019“. La maxi esercitazione di Protezione Civile odierna prevede la simulazione di un Terremoto di magnitudo 6.3 Richter con successiva onda di maremoto lungo le coste del territorio comunale. Nel corso ...

Terremoto : scossa nella Città metropolitana di Bologna [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Città metropolitana di Bologna. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:53. L’epicentro è stato localizzato a Castel D’Aiano, mentre l’ipocentro a 9.5 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella Città metropolitana di Bologna [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Matteo Salvini - la bomba Rixi dopo le europee. "Nel M5s sono già pronti" - la data del Terremoto di governo : Questione morale, atto secondo. Il Movimento 5 Stelle scalda i motori e fissa la data, 30 maggio, per ripartire all'attacco della Lega. dopo il caso Armando Siri, rischia di esplodere quello di un altro fedelissimo di Matteo Salvini, il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Uomo-chiave del

Terremoto oggi nelle Marche M 3.1/ Ultime scosse Ingv - sisma in provincia di Macerata : Terremoto oggi nelle Marche di magnitudo 3.1. Ultime scosse Ingv: sisma nella provincia di Macerata, epicentro a Castel Sant'Angelo

Intensa scossa di Terremoto nella Grecia del Sud : Una scossa di terremoto piuttosto Intensa si è verificata alle ore 18.57 di oggi nella Grecia meridionale. Secondo le rilevazioni del centro sismico euro mediterraneo la scossa è stata di...