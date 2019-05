Sblocca cantieri | la senatrice M5s Nugnes fuori dalla commissione | “Esclusa dopo le mie

Sblocca cantieri - passa proposta Lega che evita gare fino a un milione. Ok anche a calo soglia subappalti voluta da M5s : passa la proposta della Lega che evita le gare aperte per gli appalti fino a un milione di euro. Le commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato hanno infatti approvato un emendamento al decreto Sblocca cantieri firmato dal Carroccio che prevede tra 40mila e 150mila euro la procedura negoziata con tre operatori (5 per i servizi, questa la novità). Si dovranno consultare 10 operatori invece per gli appalti tra 150mila e 350mila euro, che ...

Infrastrutture : Ance Veneto - lo 'Sblocca cantieri non sbloccherà nulla' : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - “Il Veneto ha bisogno di Infrastrutture per essere competitivo. È tutto il Paese, però, che ha bisogno di investimenti per tornare a correre. È chiaro che siamo in una fase di recessione e per uscirne servono investimenti in Infrastrutture. Questo non solo per il nostr

Sblocca cantieri - Cantone : “Dentro ci sono norme pericolose. Più che a fare bene si pensa a fare comunque” : All’interno del decreto Sblocca-cantieri ci sarebbero norme “pericolose“. A sostenerlo è Raffaele Cantone, presidente dell’autorità Anticorruzione. “Lo Sblocca-cantieri ha vari aspetti problematici: semplifica gli affidamenti sotto i 200mila euro, che sono tantissimi negli enti locali, e questa è una norma pericolosa. Prevede eccessive deroghe ai commissari di governo. Poi c’è la norma sui subappalti che ha ...

Sblocca-cantieri : contenzioso nell’affidamento dei contratti pubblici (il corso) : Con la pubblicazione del Decreto Sblocca-cantieri (DL 18 aprile 2019, n. 32, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”) sulla GURI n. – Serie Generale n. 92 del 18 aprile 2019 sono state apportate diffuse e rilevanti modifiche al Codice dei contratti pubblici di ui al d.lgs. 18 aprile ...

"Dl crescita e Sblocca cantieri non bastano" : L'economia italiana "deve fare di più. La priorità, lo stiamo dicendo da tempo, è crescita e lavoro . Su questo speriamo che dopo la campagna elettorale si riapra un dibattito forte, c'è un primo passo ...

Lo Sblocca cantieri è una tela di Penelope : Roma. La prima volta che se ne parlò, era il 21 di gennaio . Il provvedimento della svolta, l'atto della maturazione del movimento che sapeva dire solo No al partito che crede negli investimenti e ...

Sblocca cantieri - proposta bipartisan : telecamere nelle scuole d’infanzia e nei centri anziani : Una proposta bipartisan, che mette d'accordo senatori di Lega, M5S, Pd e Forza Italia, prevede l'installazione di telecamere in tutte le aule delle scuole dell'infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. Cgil: "È propaganda, risorse per le telecamere mentre si operano ingenti tagli ai servizi in tanti comuni".Continua a leggere

