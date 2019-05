MarcoBellinazzo : Tramonta il sogno di Infantino. Il Qatar fa valere le sue ragioni e il mondiale del 2022 resta a 32 squadre. Nessun… - Rvaticanaitalia : #Qatar #roma Emirato interessato alla #ASRoma e alla costruzione del nuovo #stadio. La volontà di estendere influe… - TelevideoRai101 : Qatar 2022, Fifa: 32 squadre e non 48 -

Progetto abbandonato dalla Federazione internazionale di calcio: si è dovuto arrendere il presidente della, Infantino, almeno per il Mondialein. Non ci saranno 48, ma le 32 canoniche come nell'edizione russa. Lo studio di aumentare il format, giocando alcune partite in almeno un Paese limitrofo (Kuwait o Oman),è fallito. Il progetto si è scontrato con l'ostacolo rappresentato dal blocco imposto alda diversi Paesi confinanti.Il format è stato approvato per il 2026: Usa, Canada e Messico, da 64 a 80 partite.(Di mercoledì 22 maggio 2019)