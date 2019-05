Orange is The New Black | l’ultima stagione dal 26 luglio su Netflix VIDEO

dituttounpop

(Di mercoledì 22 maggio 2019)is The New, la settima e ultimaverrà rilasciata il 26su. L’annuncio con unin cui il cast canta la sigla della serie ().is The Newsi avvicina alla fine. La settima, annunciata come l’ultimadebutterà suin tutto il mondo il 262019. L’annuncio è arrivato tramite unin cui il cast della serie canta la famosissima sigla diis The New.La sestadella serie si è chiusa con il matrimonio tra Alex (Laura Prepon) e Piper (Taylor Schilling), anticipato dal fatto che Piper sta per essere rilasciata. Per quanto riguarda invece l’ultimala descrive così:“Le ragazze di Litchfield hanno ormai accettato il fatto che la prigione le ha cambiate per sempre. Piper non se la cava benissimo fuori, intanto nella prigione di massima ...

