Formula 1 – Bottas al Gp di Monaco con Lauda nel cuore | Valtteri sostituto di Hamilton in

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)diin conferenza stampa a: le parole del finlandese della Mercedes alla vigilia del sesto Gp della stagione 2019 di1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di1, in lutto per la scomparsa di Niki, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè di giovedì, degli incontri con la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al nuovo weekend di gara. LaPresse Dopo un incredibile dominio Mercedes,arriva acolinfranto per la scomparsa del Presidente non esecutivo Mercedes: “è stata una notizia scioccante con la quale cominciare il weekend, chiaramente aveva un grande valore per me, per tutti i membri del team, della fabbrica, è stato un ...

1012TaS_Formula : RT @FormulaPassion: Quindi Ricciardo, Bottas, Leclerc, Verstappen e Kubica #MonacoGP - FormulaPassion : #F1 #Montoya: “#Bottas più completo di #Rosberg” -