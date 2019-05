Expo | la difesa del sindaco Sala | “Ipotesi dell’accusa costellata da errori Non si può

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Non esiste alcun elemento che possa portare a sostenere che Giuseppe, l’allora ad di, “ha concorso in maniera attiva e ha deciso in maniera solitaria e quindi retrodatato quei verbali direi in maniera inutile”. È uno dei passaggi conclusivi dell’arringa dell’avvocato Salvatore Scuto, difensore assieme al collega Stefano Nespor, dell’attualedi Milano imputato per falso ideologico e materiale nel processo con al centro l’appalto per la realizzazione della Piastra di. Lo scorso 13 maggio l’accusa aveva chiesto 13 mesi sostenendo che il primo cittadino “non è credibile”. Scuto, nelle sue conclusioni davanti ai giudici della X sezione penale del Tribunale, parlando di incompatibilità probatoria, ha affermato: “Ora ci sono le richieste di condanna a prescindere. A prescindere da chi ha formato i verbali, dal ruolo del ...

