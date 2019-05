Ecco le novità nell’aggiornamento della MIUI 10 per Xiaomi Mi 8 e Redmi 7

Scuola - novità sul sostegno nel Decreto inclusione : Ecco le parole del sottosegretario al Miur - Giuliano : Il sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha commentato le novità che verranno introdotte al sostegno in seguito all’approvazione del Consiglio dei Ministri della modifica al Decreto legislativo 66/2017. Giuliano, sottolineando come le nostre scuole rappresentino già un modello nel mondo in fatto di inclusione scolastica, ha ribadito l’intenzione di promuovere un modello partecipativo che coinvolga ...

Motori – Bollo auto 2019 - importanti novità : le Regioni possono abolirlo - Ecco la sentenza : La Corte Costituzionale ha preso un’importante decisione sull’autonomia delle Regioni riguardo il Bollo auto Qualche settimana fa, vi avevamo già parlato del Bollo auto 2019, in particolare di calcolo, scadenza, pagamento e tutto ciò che è cambiato. Un’ulteriore novità arriva oggi dalla Corte Costituzionale che si è pronunciata con una sentenza sulla libertà delle Regioni di introdurre esenzioni fiscali in merito al Bollo ...

Scuola - novità in arrivo per il sostegno : Ecco cosa cambia dopo l’ultimo CdM - nota Miur : Il sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha pubblicato una nota all’interno della quale si informa in merito ad alcune importanti novità che verranno introdotte secondo le decisioni prese nell’ultimo Consiglio dei Ministri. “Il Consiglio dei ministri ha appena approvato un provvedimento che sancisce una vera e propria rivoluzione copernicana per la disabilità a Scuola – così si legge nella nota. ...

NoiPa si fa sempre più social : Ecco la novità : Arrivano novità dal portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa: infatti, la piattaforma ministeriale si fa sempre più social. Dopo l’introduzione della pagina ufficiale NoiPa su Facebook, arriva infatti il canale ufficiale su Twitter. NoiPa approda su Twitter Il nuovo canale offrirà a tutti gli interessati tutte le informazioni riguardanti le attività connesse alla piattaforma dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. ...

OnePlus 7 Pro : Ecco svariate curiosità e novità interessanti : Scopriamo alcune curiosità e novità di OnePlus 7 Pro, il nuovo top di gamma della compagnia cinese presentato nel pomeriggio di ieri. L'articolo OnePlus 7 Pro: ecco svariate curiosità e novità interessanti proviene da TuttoAndroid.

Assegno di divorzio - novità in vista : Ecco come cambia : Che ne sarà del tanto bramato e conteso Assegno di divorzio? I tempi stanno cambiando. cambiano le leggi e cambiano soprattutto gli orientamenti dei giudici, che tendono a tutelare sempre meno la logica del matrimonio interessato, dell’ex coniuge che si fa mantenere e della fine di un matrimonio vista esclusivamente come fondo di tesoreria per l’ex moglie o ex marito. È stata approvata, con 386 sì, 19 astensioni e nessun contrario, alla Camera, ...

Ecco alcune interessanti novità di OxygenOS 9.5 su OnePlus 7 e 7 Pro : OnePlus ieri ha annunciato alcune nuove funzionalità che saranno introdotte nei due ultimi smartphone dell'azienda con OxygenOS 9.5 L'articolo Ecco alcune interessanti novità di OxygenOS 9.5 su OnePlus 7 e 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro riceve subito un corposo aggiornamento : Ecco le novità : subito un aggiornamento di sistema, fra l'altro bello corposo, per OnePlus 7 Pro, che così migliora un bel po' di aspetti di sistema già il giorno del lancio e con qualche giorno di anticipo sulla messa in vendita. L'articolo OnePlus 7 Pro riceve subito un corposo aggiornamento: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Codice della strada - Pronto il testo unificato : Ecco tutte le novità : A piccoli passi, la riforma del Codice della strada prende forma. Un testo unificato, contenente le numerose proposte di legge depositate nei mesi scorsi, dovrebbe essere approvato martedì alla Camera dei deputati, in commissione Trasporti: sarà infatti questo il testo base della riforma di iniziativa parlamentare che dovrebbe affiancarsi al disegno di legge delega del governo. Il quale, con tempi più lunghi, dovrebbe riscrivere interamente il ...

Assegno di divorzio - novità in vista : Ecco come cambia : Che ne sarà del tanto bramato e conteso Assegno di divorzio? I tempi stanno cambiando. cambiano le leggi e cambiano soprattutto gli orientamenti dei giudici, che tendono a tutelare sempre meno la logica del matrimonio interessato, dell’ex coniuge che si fa mantenere e della fine di un matrimonio vista esclusivamente come fondo di tesoreria per l’ex moglie o ex marito. Insomma l’Assegno divorzile all’ex coniuge cambia veste. Le previsioni sono ...

Ecco le novità di Wind e Tre di maggio : nuove offerte e smartphone in offerta : Sono diverse le novità che riguardano le offerte e i piani pensati dai popolari operatori Wind e Tre. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco le novità di Wind e Tre di maggio: nuove offerte e smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Android 10 Q - Ecco le 7 novità principali in arrivo : Il nuovo Android 10 Q dovrebbe sbarcare ufficialmente in autunno, ma Google ha già svelato alcune novità in anteprima nel corso della conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. La decima versione del sistema operativo festeggerà l'anniversario dall'alto dei 2,5 miliardi di dispositivi attivi e una quota di mercato che oscilla tra l'80 e il 90%, lasciando le briciole a iOS. Molto è cambiato dalla prima ...

Jeff Bezos - Ecco il lander che ci riporterà sulla Luna entro il 2024 : tutte le novità di Blue Moon : Nelle scorse ore Jeff Bezos , a capo di Amazon e di Blue Moon, ha svelato il progetto di un lander Lunare legato alla sua agenzia di voli spaziali. Il veicolo potrà essere utilizzato per il trasporto ...

Google Telefono si aggiorna alla versione 33 : Ecco novità e download apk : Google Telefono, il tastierino telefonico made by Google, riceve un nuovo aggiornamento che lo porta alla versione 33 e ci anticipa diverse nuove funzionalità in arrivo con un'analisi del codice interno. L'articolo Google Telefono si aggiorna alla versione 33: ecco novità e download apk proviene da TuttoAndroid.