È ora di creare una televisione pubblica europea

Xiaomi e IKEA collaborano per creare un tavolo che integra la ricarica wireless da 20 W : Xiaomi e IKEA stanno collaborando per creare un nuovo tavolo che può ricaricare lo smartphone in modalità wireless a 20W. Il progetto al momento è meno sorprendente di quello che si potrebbe pensare, dal momento che non è l'intero tavolo a fornire la ricarica, ma solo la superficie al di sotto della quale è alloggiato il dispositivo che fornisce la carica. L'articolo Xiaomi e IKEA collaborano per creare un tavolo che integra la ricarica ...

IKON - la prima piattaforma gaming che consente di creare sfide tra amici - è ora disponibile : Attraverso un comunicato stampa veniamo a conoscenza di IKON, una nuova piattaforma gaming dedicata alla community di giocatori.Con IKON sarete in grado di creare partite personalizzate da condividere con i vostri amici o con gli altri giocatori collegati in tutto il mondo. I giochi supportati da questo programma includono League of Legends e PUBG.Il software di IKON sarà operativo non appena sarete entrati nel gioco. Mentre accumulate trofei, ...

Il presidente dell'Inps Tridico : 'È il momento di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario per creare occupazione' : L'obiettivo in generale dovrebbe essere la riduzione della disuguaglianza poiché non solo in questi anni è molto aumentata ma è anche negativa per la crescita dell'economia. La concentrazione della ...

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico : È il momento di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario per creare occupazione : La riduzione dell'orario di lavoro torna nel dibattito pubblico: il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico si è detto convinto dell'utilità di una riduzione dei tempi di lavoro a parità di salario come "leva" per ridistribuire la ricchezza e aumentare l'occupazione.Impossibile non ripensare allo slogan "lavorare meno, lavorare tutti".L'occasione è stata l'apertura del Master in Economia pubblica per la quale Tridico ha tenuto una lezione ...

Gravina : “L’Aia lavora per creare specialisti del Var” : Oggi, martedì 9 aprile 2019, la redazione di “SportMediaset” ha trasmesso un’intervista esclusiva al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Sull’incontro tra gli arbitri, allenatori e capitani della Serie A per chiarire alcune dinamiche del VAR, dichiara: “Quella di ieri è stata una giornata tecnica in un clima molto positivo. Un confronto aperto, molto costruttivo e […] L'articolo Gravina: “L’Aia lavora per creare specialisti ...