Confindustria | Boccia | Basta promesse | l' Italia non riparte con lo slancio

Confindustria - Boccia : "Necessario incrementare crescita. Lo 0 - 1% non basta" : Ha affermato Boccia in merito alla guerra dei dazi tra le due potenze, aggiungendo che "di fronte alla Cina e alla politica Usa First, non possiamo rispondere con prima l'Italia, prima la Francia: ...

Confindustria - Boccia : "Necessario incrementare crescita. Lo 0 - 1% non basta" : Europa, elezioni, guerra dei dazi tra Usa e Cina e ancora, sul fronte nazionale, manovra economica, crescita e debito pubblico. Questi i temi affrontati dal presidente di Confindustria, Vincenzo ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Noi criticati quando abbiamo parlato di crescita zero - ora siamo allo 0 - 1%” : “La grande sfida è la manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. Forse è arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese“. A rivendicarlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, tornato ad avvertire il Governo M5s-Lega. “È evidente che nei decreti crescita ci sono cose che abbiamo condiviso. È evidente che è un piccolo passo, un cambio di guardia”, ha aggiunto, nel corso di un incontro ...

Confindustria - il presidente Boccia : 'Futuro delle imprese fatto da conoscenza e lavoro' : Approfondimenti Lavoro e occupazione giovanile: un seminario nel Vallo di Diano 23 aprile 2019 ' Il futuro e' fatto da quattro fattori di produzione: capitale, lavoro, conoscenza e informazione. ...

Def - i sindacati bocciano la flat tax. Per Confindustria il documento è oscuro e 'dice poco' : Così poco - è il ragionamento - che questo atteggiamento rischia di aumentare l'incertezza e rallentare l'economia, invece di darle una nuova spinta. È nella pancia del Def che l'associazione degli ...

Def - i sindacati bocciano la flat tax. Per Confindustria il documento è oscuro e "dice poco" : Il brusco risveglio presenta il conto. Quello di un Paese sfiduciato, spaccato ancora di più a metà tra Nord e Sud, strozzato da incertezze e da impegni gravosi che non hanno ancora soluzioni. È un conto amaro, che suscita raccomandazioni e allarmi, che annulla il tentativo di sterilizzazione portato avanti a fatica dal governo. Il conto lo consegnano le imprese e i sindacati, che nel corso delle audizioni sul Def motivano i ...

Confindustria : Boccia - 'bene Di Maio al consiglio - sembrava uno di noi' (2) : (Adnkronos) - Gli imprenditori puntano soprattutto sullo sblocca cantieri. "C’è grande aspettativa. Immaginiamo e speriamo che sia un’operazione massivamente rilevante, e anche sul decreto crescita aspettiamo i provvedimenti", ha sottolineato Boccia. "Ci sono dei capitoli per noi importanti, potremm

Confindustria - Boccia : "Flat tax sia attenta a produttori - lavoratori e imprese" : ... da quella che è la direzione di marcia del governo, proprio come ha invitato di fare anche il Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Affrontando l'argomento tasse, il Presidente di Confindustria ha ...

Confindustria : Boccia - 'rinnovo vertici Sicilia? Questione in discussione' : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Elezioni dei nuovi vertici siciliani di Confindustria in vista? "Questa è una Questione che stanno vedendo i nostri, stanno cercando di trovare anche una idea di sistema e di aggregazione all'interno della riforma Pesenti. Stanno facendo un buon lavoro, penso che possa

Confindustria - Boccia : "O da Governo c'è responsabilità o meglio elezioni" : Tria, crescita verso lo zero ma no manovra correttiva Di fatto, in maniera indiretta il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dal Festival dell'Economia di Firenze, illustrando lo stato di salute ...

Vincenzo Boccia - Confindustria - al Governo : 'Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico' : Sulla questione italiana, credo che dobbiamo tornare ai fondamentali dell'economia del Paese, recuperare fiducia. Dobbiamo da un lato evitare la stagione degli alibi e delle colpe, e dall'altro ...

Vincenzo Boccia (Confindustria) al Governo : "Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico" : Si sono sentiti dare dei gufi, ma alla fine anche il ministro dell'Economia ha dovuto riconoscere che i segnali di "crescita zero" ci sono tutti. Vincenzo Boccia, leader degli industriali, chiede al Governo di "darsi una mossa", perché l'attuale stallo è insostenibile. "Non si può galleggiare" dice il presidente di Confindustria in un'intervista a Mezz'ora in più su Raitre.Quando il Centro studi di Confindustria ha ...