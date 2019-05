«Pulp Fiction» | una colonna sonora senza tempo

gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Sono passati venticinque anni da quandoimpazzava. Venticinque anni che ci separano anche dall’uscita di una delle colonne sonore più cool in assoluto. Cosa l’ha resa così speciale? Per capire quanto la musica sia importante per Quentin Tarantino, basta leggere le sue vecchie interviste: «Quando ho un’idea per un film, mi metto a spulciare la mia collezione di dischi e faccio partire qualche canzone. So che lì da qualche parte troverò la personalità e lo spirito del film». E ancora: «L’ho visto fare spesso: usano laper creare falsa energia o per dare un’idea dell’epoca. ‘Ok, siamo negli anni sessanta, metteremo molte canzoni di quegli anni e questo servirà a definire il periodo'. Lo trovo un espediente troppo comodo, oltre che irritante. È come ascoltare la radio e guardare un film nello stesso momento. Non viaggiano davvero insieme. Io non voglio fare ...

